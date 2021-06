Archeologiedag in Lexmond voor jong en oud

LEXMOND • Op zaterdag 19 juni kunnen jong en oud onder begeleiding van ‘Beleef de Geschiedenis’ en ‘Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (VHLHB)’ kennismaken met archeologie. Geïnteresseerden zijn van harte welkom van 11:00-16:00 op Lakerveld 142 in Lexmond.

Het is de eerste keer dat Beleef de Geschiedenis en VHLHB de handen ineenslaan. Op het terrein rondom de eeuwenoude boerderij De Batsburgh, waar Beleef de Geschiedenis is gevestigd, kunnen jong en oud kennis maken met archeologie. Kinderen kunnen als een echte archeoloog van scherven een hele pot maken.

Het verhaal onder de grond

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop vertelt verhalen over opgravingen die in de omgeving hebben plaatsgevonden en toont bijbehorende bodemvondsten. Bovendien zijn archeologische vondsten te zien die op het terrein zelf zijn gedaan.

Bezoekers kunnen de tuin met historische kruiden en eetbare bloemen beleven en op het terras lekkernijen nuttigen gemaakt naar historische recept. Een flyer met informatie over de boerderij is aanwezig en er zijn onder andere historische producten te koop.

Voor de snuffelaars is kringloopwinkel Zederik uit Lexmond met een passend assortiment aanwezig. Bezoekers wordt aangeraden om op de fiets te komen.

Nationale Archeologiedagen

De Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat.

Sap uit de hoogstamboomgaard

Ook stichting De Batsburgh, vernoemd naar de boerderij aan Lakerveld 142, is aanwezig op deze dag. Deze stichting zet zich in om geschiedenis samen te beleven. Met het project van ‘pluk tot pak; hoe fruit verbindt in de strijd tegen voedselverspilling,’ blijft de hoogstamfruitboom in de belangstelling, wordt er aandacht besteed aan voedselverspilling en worden mensen met elkaar verbonden tijdens een gezellige buiten activiteit.