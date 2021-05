Jonge mantelzorgers in beeld bij gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Maar liefst 1 op de 5 jongeren in Nederland groeit op met een zorgsituatie. Deze jongeren lopen allerlei risico’s in hun ontwikkeling.

Oog hebben voor jonge mantelzorgers is dan ook enorm belangrijk vindt ook wethouder Tirtsa Kamstra van de gemeente Vijfheerenlanden. Zij roept op extra aandacht te geven aan deze jonge mensen in de Week van de jonge Mantelzorger.

Alle jonge mantelzorgers die zich hebben ingeschreven bij Mantelzorg VHL, krijgen deze week een bioscoopbon. De eerste reikte Kamstra symbolisch uit aan Lenthe (15) die opgroeit met een zus met autisme.

Zij vertelt dat ze zich best veel zorgen maakt. Ze raakte vermoeid en kon het lesprogramma op school slechter volhouden. Het Heerenlanden heeft gelukkig goed meegedacht in het vinden van een juiste balans tussen school en thuis. Daardoor gaat het nu stukken beter.

Week van de jonge mantelzorger

Wanneer ben je een jonge mantelzorger? Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met bijvoorbeeld een broer of zus, ouder, partner of iemand anders die een (psychische) ziekte, verslaving of beperking heeft. In de gemeente Vijfheerenlanden ben je een jonge mantelzorger vanaf 6 jaar.

In de week van 1 tot 7 juni is er landelijk extra aandacht voor de jonge mantelzorger.

Kamstra: “Jonge mantelzorgers zijn een wat onzichtbare groep. Dat komt omdat zij niet snel om hulp vragen. Ook herkennen ze zichzelf niet als mantelzorgers, cijferen vaak hun eigen behoeftes weg en willen niemand tot last zijn. Maar het zijn vooral ook krachtige jongeren! Ze hebben voor hun leeftijd al heel veel meegemaakt, waardoor ze erg veel hebben geleerd. Het zijn jongeren waar we trots op zijn. Al hun belangeloze inzet mag dan ook zeker gewaardeerd worden.”

Mantelzorg VHL is het mantelzorgpunt in de gemeente Vijfheerenlanden. Zij delen kennis, geven tips en praktische ondersteuning, organiseren cursussen of brengen mantelzorgers in contact met lotgenoten.

Jonge mantelzorger? Schrijf je dan gratis in op www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger. Tot en met maandag 7 juni krijg je naast het welkomstpakket ook een bioscoopbon.