Denise van Boxtel (13) uit Schelluinen maakt nummer ‘There For You’ tegen eenzaamheid

SCHELLUINEN • De 13-jarige zangeres Denise van Boxtel uit Schelluinen bracht vrijdag het nummer ‘There For You’ uit. Ze vraagt daarmee aandacht voor de eenzaamheid die is ontstaan door de coronamaatregelen.

De eenzaamheid is het afgelopen jaar flink toegenomen en dat viel ook Denise an Boxtel op. Spelen met vrienden, langs gaan bij familie en in de klas zitten op school, het viel ineens allemaal weg. “Ik werd geconfronteerd met het feit dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.”

Door corona is er meer aandacht voor eenzaamheid gekomen. “Maar het is voor velen helaas al jaren een feit. Dit speelt zowel bij jongeren als bij ouderen en alles ertussen in. Ik heb gelukkig een fijne familie, waardoor ik dit gevoel niet hoeft teervaren. Daar ben ik dan ook enorm dankbaar voor.”

Zanglerares

Denise doet niets liever dan zingen. En dat doet ze altijd en overal. “Het is echt mijn passie. Of ik nu blij ben of verdrietig, muziek helpt me overal doorheen. Dat is precies wat ik iedereen gun. Daarom schreef ik samen met Kirsten Michel, mijn zanglerares, het nummer ‘There For You’.”