HOORNAAR • GIGA Molenlanden organiseert samen met een fietsdocent op woensdag 26 mei een training veilig en fit blijven trappen op het parkeerterrein van vv Stedoco in Hoornaar.

Na aanmelding ontvangt men een tijd tussen 12.30 uur en 17.00 uur waarop men wordt verwacht. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal vier personen en in tijdsblokken. De training duurt een uur

Tijdens de middag gaat men aan de slag met zowel theorie als praktijk zoals een fietsparcours, remproef en tips bij het veilig op en afstappen. Neem een fiets mee. Deelname is gratis en opgeven kan via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.