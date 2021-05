Gemeente legt last onder dwangsom op voor illegale bewoning arbeidsmigranten in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Voor illegale bewoning door arbeidsmigranten in een woning aan de Dr. Ingelsestraat in Wijngaarden legt het Molenlandse gemeentebestuur een last onder dwangsom op.

Dat besloot het college van burgemeester en wethouders deze week. Het gaat om een last onder dwangsom van 1.500 euro per week met een maximum van 15.000 euro. Naast de illegale bewoning legt het college een zelfde last onder dwangsom op omdat er sprake is van een brandonveilige situatie, vanwege het ontbreken van wettelijk voorgeschreven brandmelders.