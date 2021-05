Haven-10-daagse eert dertig jaar Havenfestival in Alblasserdam met groot feest

ALBLASSERDAM • Van vrijdag 10 tot en met zondag 19 september 2021 wordt de Alblasserdamse Haven-10-daagse gehouden. Het evenement is een nieuwe samenwerking tussen het Havenfestival Alblasserdam en de SFEA (Stichting Facilitair Evenementen Alblasserdam).

Het Havenfestival beleeft dit jaar zijn dertigste editie en daarmee een jubileum. De Alblasserdamse Haven-10-daagse is een eerbetoon aan dertig jaar Havenfestival.

Aanleiding

Ariejanne de Koning, voorzitter van het Havenfestival en Wiebe van Bockel, voorzitter van de SFEA, hebben het idee voor een Alblasserdamse Haven-10-daagse in samenspraak met burgemeester Paans en een team van enthousiaste organisatoren bedacht. Het wordt een ‘best-of-Alblasserdam’ editie van het jaarlijkse Havenfestival. Al vanaf de start van de voorbereidingen leeft het idee om er kernelementen van andere evenementen bij te betrekken. “De voorzitters van de Wielerronde, de Paardenmarkt, Avondvierdaagse en het Oranjecomité Alblasserdam reageerden direct enthousiast’’, aldus Wiebe van Bockel.

Feest voor Alblasserdam

Het grote doel is om er een feest van, voor en door Alblasserdammers van te maken. Burgemeester Jaap Paans legt uit: ,,Wat zou het mooi zijn als we met ondersteuning van iedereen een zeer gevarieerd programma rond deze jubileumeditie van het Havenfestival kunnen maken.

Een ‘best-of’ editie waarbij we ook ruimte bieden aan andere lokale initiatieven en vieren dat Alblasserdam weer ‘open’ is na een lange periode zonder evenementen. Aandacht voor Alblasserdamse winkeliers is belangrijk, de lokale horeca wordt betrokken en er is ruimte voor bedrijfspresentaties van ondernemers. Ook willen we bekende initiatieven betrekken bij de 10- daagse.’’ Ariejanne de Koning vult aan: ,,In de komende tijd benaderen we actief een aantal organisaties binnen Alblasserdam maar we horen het ook graag als er initiatieven in de samenleving zijn. Het is mooi om dit samen te kunnen doen!”

Programma

De eerste contouren van het programma zijn zichtbaar. Het ziet er naar uit dat er in de week van 10 september ruimte is om de Avondvierdaagse te houden. Op zaterdag 11 september staan vooralsnog de traditionele Gondelvaart en de traditionele onderdelen van de Paardenmarkt in de Kerkstraat op het programma. Dat is inclusief het ringsteken en een Hippisch Festijn. Deze eerste zaterdag van de 10-daagse heeft een historisch karakter, mede door de Open Monumentendag waarbij het vernieuwde gemeentehuis, De Rederij, open is voor publiek. Op maandag 13 september trapt het Havenfestival traditioneel af in Landvast met een eerbetoon aan de verenigingen, ereburgers en gedecoreerden.

Deze echte ‘Alblasserdam-avond’ wordt in de dagen erna gevolgd door bekende ingrediënten van het Havenfestival zoals de Clubkasrun, de Poppenkast en de Buitenfilm. Maar ook de Vlottenrace, de Taptoe en tal van andere activiteiten keren terug. In het weekend van 17, 18 en 19 september is de spetterde afsluiting van de Alblasserdamse Haven-10-daagse met Lammetjespop, wielerwedstrijden en themamarkten in de winkelgebieden van het dorp. Ook is er ruimte voor een (interkerkelijke) gebedsdienst op zondag 19 september.

“Dit is een voorlopig programma. We staan open voor suggesties die passen binnen het concept ‘Alblasserdammers voor Alblasserdam’’, zegt Wiebe van Bockel. ,,Het definitieve programma wordt de komende tijd verder ingevuld en daarna uitgebreid gecommuniceerd.’’

Voorbehoud

In deze coronatijd zijn evenementen lang niet mogelijk geweest en ook nu geldt dat niet met volle zekerheid te zeggen is dat corona geen beperkingen gaat opleggen. Het programma is daarom onder voorbehoud, maar de vooruitzichten zijn hoopvol. Burgemeester Paans, SFEA voorzitter Van Bockel en Havenfestival voorzitter De Koning zeggen het in koor: “We gaan voor wat er wel kan, we houden rekening met de dan geldende voorschriften en zullen ons bij deze Haven-10-daagse exclusief richten op de Alblasserdammers. Op inwoners en ondernemers. Op onze verenigingen, clubs en instellingen. Dit evenement is van, voor en door Alblasserdammers.”

Perspectief

Naar verwachting is de Haven-10-daagse het eerste evenement in Alblasserdam dat aan het einde van de coronapandemie weer enigszins ‘normaal’ doorgang kan vinden. Ariejanne de Koning, Wiebe van Bockel en burgemeester Jaap Paans spreken hun waardering en respect uit voor allen die zorg verlenen tijdens deze pandemie.

“Natuurlijk realiseren we ons dat de huidige situatie rond COVID-19 nog steeds zeer uitdagend is. We hebben veel respect voor allen die daar direct bij betrokken zijn en begrijpen heel goed dat een evenement nog ver weg lijkt. Het is goed om nu een perspectief te schetsen. Laten we in de loop van de komende maanden kijken wat mogelijk is. Afgaande op de modellen zijn we gematigd positief dat we heel veel kunnen realiseren. Alblasserdam is trots op z’n evenementen. Als de voortekenen ons niet bedriegen, kunnen we met de versoepelingen die op ons af komen aan het einde van de zomer van meer evenementen genieten.”