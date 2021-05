Online IDAHOT-wake 16 mei 2021 vanuit Lux Mundi in Lexmond

LEXMOND • Op maandag 17 mei is het de Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. Wereldwijd wordt er op of rond die datum aandacht gevraagd voor de pijn en het onrecht die voortkomt uit discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken.

Zolang er plekken binnen en buiten de kerk zijn waar uitsluiting op grond van seksuele oriëntatie plaats vindt, is aandacht voor dit onderwerp broodnodig. In Lux Mundi gebeurt dat op zondag 16 mei om 18.30 uur in de vorm van een wake.

In deze wake krijgen onrecht en de pijn van discriminatie middels lezen, luisteren, bidden en zingen een plaats. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Met de IDAHOT-wake wil de Protestantse Gemeente van Lexmond en Hei- en Boeicop de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn. Het thema is ‘Lief! De gebiedende wijs van liefde’ naar Johannes 15 vers 12.

Ds. Jan Visser is voorganger in deze wake. Verschillende dorpelingen leveren een bijdrage. De wake is alleen online mee te beleven via het YouTube-kanaal van Lux Mundi Iedereen is van harte uitgenodigd op www.youtube.com/luxmundilexmond.