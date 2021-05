Bloemstuk bij gedenkteken Mission Belle in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op dinsdag 4 mei heeft Kees Stam samen met zijn kleindochter Nellieke een bloemstuk gelegd bij het gedenkteken van de Mission Belle langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Aansluitend is de Last Post gespeeld en om 20.00 uur werd 2 minuten stilte in acht genomen. De herdenking is afgesloten met het spelen van het Wilhelmus. Met de herdenking heeft de Mission Belle stichting de mensen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, waaronder drie bemanningsleden van de Amerikaanse B-17G bommenwerper willen herdenken en eren.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de plechtigheid met een beperkt aantal mensen plaats gevonden. Kees Stam (1930) is bestuurslid van Mission Belle Stichting B-17G Memorial en ereburger van de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland.