Opening Wingerdse melktap uitgesteld

WIJNGAARDEN • De opening van de melktap bij familie Kuiper in Wijngaarden is uitgesteld. Dit door problemen met levering in verband met de Brexit en Corona.

WWe hopen binnen twee weken meer uitsluitsel te krijgen. Houd voor een nieuwe openingsdatum de Facebook- en Instagram pagina in de gaten; @bijkuiper. Onze excuses voor het ongemak”, reageert de familie Kuiper.