Andries Kraaijeveld naar top Mont Blanc voor Hartstichting

SCHELLUINEN • Andries Kraaijeveld gaat in september de Mont Blanc beklimmen. Een sportieve uitdaging, maar tegelijkertijd wil de Schelluinse ondernemer er ook geld mee ophalen voor de Nederlandse Hartstichting.

Vanaf de eerste keer dat Andries Kraaijeveld in de bergen was, was hij verkocht. Verkocht aan het indrukwekkende uitzicht, de rust. “Je hoeft niet perse boven de vierduizend meter te gaan voor mooie uitzichten. Ook als je naar de top van een lagere berg wandelt, is de beloning groot.”

Zijn liefde voor bergbeklimmen ontstond jaren geleden. Met gondel ging hij op een berg naar 3900 meter hoogte. In de eeuwige sneeuw zag hij de Breithorn, een berg van 4165 meter. “Daar zag ik mensen bezig met klimmen en vanaf dat moment wilde ik dat ook eens doen. Jaren later kwam het er eindelijk van.”

Hij stapte erin zonder idee wat hem te wachten stond. “Ik boekte bij het plaatselijke bergsportbureau en daar ging ik. Man, wat was het zwaar! Ik dacht bij mezelf: ‘Waar ben ik aan begonnen’. Maar je moet toch door. Na 2,5 uur ploeteren stonden we dan toch op de top. En dan vergeet je werkelijk alle ellende. Zo indrukwekkend en zo’n overwinning op jezelf. Een gevoel dat met niets is te vergelijken. Het ‘eens maar nooit weer’ was de andere dag al veranderd naar ‘dit doen we nog een keer’.”

Er volgde een periode van trainen en dat wierp zijn vruchten af. “De tweede vierduizend meter, twee jaar geleden, ging nu bijna vanzelf. Dan ben je echt verkocht en ga je dus denken ‘Nu kan ik dit nog doen, als je oud en versleten bent, lukt het niet meer’.

Hartoperatie

Aan de eerstvolgende beklimming, van de bekende berg Mont Blanc in Zwitserse Alpen, heeft de inwoner van Schelluinen een actie voor een goed doel gekoppeld. Hij koos ervoor om de opbrengst ten goede te laten komen aan de Hartstichting.

“Waarom de Hartstichting? Om een hoge berg te beklimmen, moet je fit zijn, zowel mentaal als fysiek. Je moet veel trainen en dan moet je hart in orde zijn. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Onze oudste zoon werd geboren met een hartafwijking en moest, voordat hij een half jaar oud was, twee keer worden geopereerd, waarbij de tweede operatie een open hartoperatie was. Dit was een heftige en intensieve periode. Gelukkig is alles helemaal goed gekomen en nu is het een beer van een kerel. Het werk van de Hartstichting is daarom ontzettend belangrijk en dat wil ik heel graag op deze sportieve manier ondersteunen.”

Via acties.voordehartstichting.nl/actie/andries-kraaijeveld kan een bijdrage gestort worden. “De eerste donaties zijn al binnen. Uiteraard kunnen ook ondernemers mij sponsoren. Hun naam en logo vermeld ik dan in iedere post en op mijn site.”