Met versierde fietsen door Giessen-Oudekerk

• Versierde fietsen in Giessen-Oudekerk. (Foto: Rick den Besten )

GIESSEN-OUDEKERK • Koningsdag 2021 had in Giessen-Oudekerk onder meer versierde fietsen in petto.

Kinderen reden op hun versierde fiets trots hun rondjes door het dorp.