Reptielen op Basisschool Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Nu de kinderen niet op schoolreis kunnen, heeft de Oudervereniging van Basisschool Giessen-Oudekerk op vrijdag 23 april gezorgd voor een leuk programma op school.

Na een heerlijke lunch met poffertjes en pannenkoeken kwam Exotus Serpenti uit Zoetermeer met zes reptielen. Er volgde een interessante uitleg over de vogelspin, de schildpad, de boa constrictor, een stekelstaartvaraan, een baardagaam en een regenboog boa. De kinderen konden enkele dieren vasthouden en aaien en de regenboog boa genaamd Hans werd om de nekken van alle stoere kinderen gelegd. Aansluitend werd er geknutseld in het thema reptielen. Het was een zeer geslaagde ‘schoolreis’ op school!