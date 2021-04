Achterkleindochter Sliedrechtse verzetsleider ontvangt eerste exemplaar boek over liniecrossers

SLIEDRECHT • Tijdens een ingetogen boekpresentatie in de kelder van de Sliedrechtse villa de Wilgenhorst ontving Denise van der Vlist, achterkleindochter van de Sliedrechtse verzetsleider Bertus van Gool, het eerste exemplaar van het boek Liniecrossers, Frontkoeriers van het Verzet.

“Jouw overgrootouders zetten hun levens op het spel om duizenden landgenoten te redden. Nederland is hen veel dank verschuldigd. Koester deze geschiedenis en geef het door aan de volgende generatie”, aldus auteur Jelle Simons tijdens de overhandiging.

‘Liniecrossers’ van Jelle Simons beschrijft de geschiedenis van de liniecrossers van Groep Albrecht, de frontkoeriers van het verzet. Historicus Jelle Simons doorzocht archieven in binnen- en buitenland, sprak met nabestaanden en betrokkenen en kreeg inzage in het archief van het voormalig hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst, Jan Marginus Somer. Aan de hand van zijn bevindingen reconstrueerde hij de totstandkoming en activiteiten van verzetsgroep de liniecrossers in een spannend beschreven geschiedenis.

Tijdens de laatste zes oorlogsmaanden brachten de liniecrossers van Groep Albrecht hun kennis van de waterwegen in en rond de Biesbosch in stelling om de frontlijn tussen bezet en bevrijd Nederland honderden keren te doorkruisen. Tijdens deze levensgevaarlijke tochten brachten zij overheidsfunctionarissen, geallieerde piloten en talloze vogelvrij verklaarden naar het vrije zuiden, onder wie de Britse brigadegeneraal John Hackett. In omgekeerde richting vervoerden de liniecrossers geheim agenten, wapens en omvangrijke hoeveelheden medicijnen naar het door honger en onderdrukking gekwelde noorden.

Jelle Simons vertelt in ‘Liniecrossers’ het complete verhaal: van de lokale geschiedenissen van liniecrossers uit Sliedrecht en Werkendam tot de oprichting en ontwikkeling van Groep Albrecht en de manieren waarop deze landelijke spionageorganisatie de Biesbosch gebruikte als illegaal doorgeefluik tussen vrijheid en bezetting.

Liniecrossers, Frontkoeriers van het Verzet ligt vanaf vandaag in de winkels en is tevens te bestellen bij Bol.com. De prijs van het boek bedraagt 27,50 euro.