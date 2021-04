Folderrekken met recreatieve informatie in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Citymarketing Vrijstad Vianen en Leerdamglasstad.nl maken jaarlijks mooie materialen om te laten zien wat er allemaal te doen is in het gebied Tussen Lek en Linge. Dit jaar is, in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden, een mooi rek ontwikkeld waarin de folders op een uitstekende manier gepresenteerd worden.

‘Het komend seizoen verwachten we dat dagjes uit en vakantie in eigen land weer enorm in trek zal zijn. We hopen veel recreanten te mogen begroeten in ons mooie en veelzijdige gebied. Daartoe hebben we verschillende materialen ontwikkeld, die nu ook op een mooie manier door hotels, restaurants en campings gepresenteerd kunnen worden’ aldus Martine van Amerongen, Citymarketeer in Vrijstad Vianen.

Pilot

In samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden is door de beide Citymarketingorganisaties een pilot gestart. In eerste instantie heeft een klein aantal ondernemers een folderrek ontvangen. Martine van Amerongen: ‘Als de test bevalt, willen we dit mogelijk maken voor alle recreatieve ondernemers in ons gebied die veel recreanten en toeristen ontvangen’.

Recreatiekaart van het gebied

Het folderrek wordt door de beide Citymarketingorganisaties voorzien van mooi foldermateriaal van het gebied Tussen Lek en Linge. Tevens wordt foldermateriaal van Regio Utrecht en het Groene Hart opgenomen in de folderpresentatie. Onlangs is ook een nieuwe Recreatiekaart van het gebied Tussen Lek en Linge uitgebracht.

Op de mooie uitvouwkaart zijn alle fietsknooppunten in het gebied in kaart gebracht, samen met toeristische informatie over de streek en de diverse fietsroutes door het gebied. De Recreatiekaart van het gebied Tussen Lek en Linge is te vinden in de nieuwe folderrekken Tussen Lek en Linge maar is ook gratis af te halen bij de VVV aan de Voorstraat 13 in Vianen of bij TIP Leerdamglasstad.nl aan de Kerkstraat 55.

Voor meer informatie over Vrijstad Vianen en het gebied Tussen Lek en Linge, zie www.vrijstadvianen.nl.