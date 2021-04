4x Unieke relatiegeschenken die in het oog springen

Een nieuwe doelgroep aanspreken, een nieuwe dienst of product introduceren of je naamsbekendheid vergroten, het zijn redenen om indruk te willen maken. Kortom, het moet een blikvanger zijn die vertrouwen en originaliteit uitstraalt.

Maar een uniek relatiegeschenk bedenken is nog niet zo makkelijk. Daarom geven wij je vier tips voor een origineel geschenk.

Innovatief geschenk

Waar pennen voorheen werden gebruikt om enkel mee te schrijven, hebben pennen tegenwoordig ook technologische snufjes. Recentelijk is er een pen op de markt gebracht met een NFC (Near Field Communication) tag. Door deze tag kun je de pen verbinden met je telefoon en gebruiken als communicatietool. Wil je op een beurs je klanten informatie meegeven in de vorm van een digitale brochure of een nieuwsbrief communiceren? Dan hoeven klanten de pen enkel tegen hun smartphone aan te houden en vervolgens verschijnt de link waar alle informatie op staat.

Het voordeel is bovendien dat mogelijk is om deze pennen te bedrukken . Zo heb je een unieke, innovatieve en gepersonaliseerde giveaway.

Vrolijk geschenk

In de lente is een vrolijk geschenk altijd op z’n plaats. Dit is hét moment om jouw doelgroep in het zonnetje te zetten met een unieke lente giveaway. Verras je collega’s, klanten of een andere doelgroep bijvoorbeeld met tulpenbollen of een klein pruimen-, kersen-, peren-, of appelboompje. Een bloeiend en groeiend cadeau. Voeg er een kaartje bij met de quotes ‘samen groeien’ of ‘wat aandacht geeft, groeit!’ om ook een persoonlijke boodschap over te brengen. Wist je dat er ook mogelijkheden zijn om snoeischaren. tuinhandschoenen, en kruidenpotjes te bedrukken?

Gezond geschenk

Veel werkgevers willen de gezondheid van hun medewerkers bevorderen. Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen op persoonlijk vlak profijt van, maar ook op de werkvloer. Geef daarom een gezond en uniek presentje. Wat dacht je van een fruitig geschenk? Tegenwoordig is het namelijk ook mogelijk om fruit te bedrukken met eetbare witte inkt. Daardoor is een appel of een banaan, naast een gezond tussendoortje, ook een blikvanger en communicatiemiddel. Je brengt tenslotte een boodschap over op een unieke manier.