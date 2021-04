Mantelzorgers in Vijfheerenlanden verrassen met een diner voor twee

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden is een actie gestart om mantelzorgers uit de gemeente te verrassen met een diner voor twee ter waarde van 100 euro.

Wie iemand kent in de omgeving die een partner, kind, ouder, vriend(in) of buurgenoot helpt vanwege een ziekte, een fysieke-, verstandelijke of psychische beperking of een hoge leeftijd, kan die persoon aanmelden. Vertel in een verhaal waarom deze mantelzorger zo bijzonder is.

De mantelzorgers uit de eerste 30 verhaal inzendingen krijgen een diner voor twee ter waarde van 100 euro aangeboden bij een favoriet restaurant naar keuze in Vijfheerenlanden. Er is gelegenheid tot 31 oktober 2021 om een tafeltje voor twee te reserveren (als de corona maatregelen zijn versoepeld) of om een afhaalmenu te bestellen.

Beschrijf op minimaal een half A4 wat deze mantelzorger voor de ander doet en op welke manier diegene het verschil maakt voor de persoon die hulp ontvangt.

Drie verhalen verschijnen, eventueel geanonimiseerd, in het MantelMagazine. Dit magazine krijgen onder andere mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg VHL.

Een verhaal opsturen aan Mantelzorg VHL kan door te mailen naar: info@mantelzorgvhl.nl of per post aan Mantelzorg VHL, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam, onder vermelding van naam en telefoonnummer. De uiterste termijn voor inzending van de verhalen is 30 april 2021.

Deze actie wordt georganiseerd door Mantelzorg VHL in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te waarderen voor hun zorg voor een naaste die woonachtig is in Vijfheerenlanden.

Kijk voor meer informatie over Mantelzorg VHL op www.welzijnvianen.nl of www.samendoen.expert. Bellen met een Adviseur Mantelzorg kan ook: 0345-637363.