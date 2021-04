Ziekenhuis bezorgd om flinke daling nieuwe kankerdiagnoses

DORDRECHT • Artsen in het Albert Schweitzer ziekenhuis die kanker behandelen, zagen het afgelopen jaar een flinke daling in het aantal nieuwe diagnoses. De gemiddelde afname, verdeeld over diverse medische specialismen, bedraagt bijna twintig procent.

“We zijn bezorgd dat patiënten uit angst voor corona te lang blijven lopen met klachten voordat ze naar de huisarts gaan”, zegt Annemieke Thijssen, maag-darm-leverarts en voorzitter van de Oncologiecommissie van het ziekenhuis.

Een groep patiënten die statistisch gezien kanker zou moeten hebben, is nu niet in beeld bij het ziekenhuis. Thijssen: “Onze vrees is dat we een toename gaan zien van mensen die zich later alsnog melden met kanker in een verder gevorderd stadium. Daarom willen we iedereen dringend oproepen om zorg niet te mijden uit angst om corona te krijgen en ook niet uit angst om ons tot last te zijn.”

Tijdens de eerste en tweede coronagolf in 2020 kwam de reguliere zorg in ziekenhuizen grotendeels stil te liggen. “In die periode zijn we ondanks alle beperkingen toch zorg blijven bieden aan nieuwe oncologische patiënten, met zo weinig mogelijk uitstel in onderzoek en behandeling”, aldus Thijssen. “Inmiddels is de hectiek wat afgenomen en krijgen we beter overzicht over het voorbije jaar. Nu zien we dat we over de hele linie een groep patiënten als het ware kwijt zijn.”

Dit betreft alle specialismen die kanker behandelen. Cijfers uit de regio tonen zelfs een extra grote ‘dip’ in het aantal nieuwe diagnoses van long- en darmkanker. Thijssen: “Bij darmkanker speelt onder meer mee dat er een tijdlang geen bevolkingsonderzoek plaatsvond, maar voor longkanker is zo’n preventief onderzoek er niet. Patiënten kunnen bij een ander ziekenhuis hun heil hebben gezocht, maar andere ziekenhuizen zien hetzelfde beeld. Het lastige is dat we het niet kunnen verklaren. Er bestaat geen monitor voor mensen die niet komen. Misschien speelt zelfs de nuchtere volksaard in onze regio een rol, waardoor mensen de klachten eerst nog maar een tijdje aanzien.”

Vanuit haar eigen medische specialisme, waar darmkanker onder valt, benadrukken Thijssen en haar collega’s ook richting huisartsen dat er altijd ruimte is voor nieuwe patiënten. “Zeker wanneer klachten kunnen duiden op kanker. Wij beoordelen elke nieuwe verwijzing meteen op het mogelijke risico. Een scopie van de darm bij spoedeisende klachten is snel mogelijk. Maar een huisarts kan alleen een patiënt verwijzen die zich ook daadwerkelijk meldt.” Namens alle specialismen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis die oncologische zorg bieden, roept Thijssen daarom inwoners van de regio daarom op om niet weg te blijven en bij klachten de huisarts te bezoeken. “Het ziekenhuis is een veilige omgeving en wij kunnen nieuwe patiënten gewoon ontvangen. Het is moeilijker om patiënten te genezen die lang hebben gewacht voordat ze bij ons kwamen.”