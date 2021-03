Protest tegen kappen van tientallen bomen in Nieuwpoort; inwoners starten handtekeningenactie

NIEUWPOORT • Het kappen van tientallen bomen langs de wallen in Nieuwpoort stuit op het nodige verzet in Nieuwpoort. Inwoners starten deze week een online petitie, waarin inmiddels al 230 handtekeningen onder staan.

De plannen voor de kap zijn volgens de gemeente alweer enkele jaren oud, zo geven zij aan in een brief die de inwoners in februari kregen. ‘In 2018 zijn tijdens bewonersavonden de plannen voor de werkzaamheden aan de wallen toegelicht en besproken. Het gaat om het rooien van bestaande bomen en het planten van nieuwe bomen.’

De bedoeling was om dit hetzelfde jaar nog uit te voeren, maar dit bleek niet haalbaar. Dit jaar gaat het alsnog gebeuren. ‘De huidige bomen worden vanwege de soort, de leeftijd en aantasting gerooid en worden vervangen door een duurzame soort (walnoot).’

Doornhagen

In het noordoostelijke deel wil het gemeentebestuur doornhagen planten. ‘Deze waren vroeger ook aanwezig en dienden als oorspronkelijke barrière tegen indringers. Na deze werkzaamheden zijn de wallen weer als ‘nieuw’ en klaar voor het herdenkingsjaar van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2022.’

Broedseizoen

De plannen vallen lang niet bij iedereen in goede aarde. Er leven in Nieuwpoort de nodige vraagtekens over nut en noodzaak van het kappen van de bomen. ‘De gemeente begint nu in het broedseizoen, maart 2021, aan de kap van nagenoeg alle bomen op de Noordelijke wallen van Nieuwpoort’, stellen de opstellers van de online petitie. ‘Deze esdoorns vormen het historische karakter van de vesting en bieden een enorme toevoeging aan de biodiversiteit. Denk aan aanvliegroutes voor uilen, bonte specht en diverse andere vogels.’



Volgens deze Nieuwpoorters hoeven lang niet alle bomen weg. ‘Veel van de bomen hebben essentakkensterfte, maar door deze goed te onderhouden kunnen veel van deze bomen nog vele jaren mee. (..) De bomen die een gevaar vormen voor omwonenden moeten uiteraard aangepakt worden, maar diegene die met onderhoud nog tientallen jaren het karakter van Nieuwpoort kunnen kleuren, willen we graag behouden. Het contrast met bomen van twee meter is te groot met het huidige beeld en biodiversiteit.



Schaduwmakers

Overigens zijn er ook direct betrokkenen die er anders in staan. ‘Even een berichtje van iemand op wiens dak die mooie bomen terecht kunnen komen’, reageert Henny Ros op Facebook. ‘Wij gaan deze fantastische schaduwmakers enorm missen, maar afgelopen zaterdag en donderdag (twee dagen met aardig wat wind) werden wij herinnerd aan een zomerstorm van vorig jaar.’

‘Ik ben niet bang uitgevallen, maar toen begon ik toch echt te vrezen voor ons huis. Ze zijn ziek (hebben we van de betrokken boomchirurgen vernomen) en ze moeten weg. Jammer, maar het is niet anders. En liefst vóórdat ze weer in het blad staan.’

Gesprek

De initiatiefnemers van de protestactie roepen het gemeentebestuur op om met hen in gesprek te gaan. ‘Wij, de inwoners van Nieuwpoort/Langerak, willen de gemeente Molenlanden oproepen om niet alle esdoorns op de noordoostelijke en noordwestelijke wal te kappen. We willen de gemeente oproepen om ons te laten participeren en tot maatwerk te komen om ons stadje in ere te behouden.’