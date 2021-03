Bloemenactie voor Stichting Tess en Endrie Duits uit Lexmond

LEXMOND • Marianne Duits uit Lexmond organiseert een bloemenactie voor Stichting Tess. Deze stichting verzorgt dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking.

Een bos tulpen van 10 stuks kost 4 euro, drie bossen kosten 10 euro. Tien stuks tray violen zijn 3 euro, vier trays zijn 10 euro. Twee bossen tulpen en twee trays violen zijn 12 euro.

Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 24 maart via een persoonlijk bericht op de Facebook van Marianne Duits, via Whatsapp (06-44640058), via de mail (marduits@outlook.com) of de vaste telefoon (0345-641699). Betaling kan vooraf plaatsvinden, bij voorkeur via een betaalverzoek/Tikkie.

Afhalen kan op vrijdag 26 maart van 16.00 tot 18.00 uur in Hei- en Boeicop of op zaterdag 27 maart van 09.00 tot 12.00 ur in Lexmond. Eventueel kan bezorgd worden op zaterdagmiddag 27 maart. In Hei- en Boeicop en Lexmond is dit gratis, in een straal van 10 kilometer zijn de kosten hiervan 1 euro.

Stichting Tess maakt het mogelijk om kinderen met een beperking een dolfijnondersteunde therapie aan te bieden. Deze therapie heeft aansprekende resultaten geboekt op het gebied van onder andere communicatie, motoriek, zelfstandigheid, oog-handcoördinatie en is een opstap naar een beter welzijn. Deze therapie wordt echter door geen enkele zorgverzekeraar vergoed.

Zoon Endrie van Marianne Duits heeft sinds zijn geboorte CP (Cerebrale Parese). Sinds januari staat hij op de wachtlijst bij Stichting Tess voor de dolfijntherapie. Voor meer informatie: www.stichtingtess.nl.