Bouwer van MFC in Schelluinen trakteert ‘directe’ buren

SCHELLUINEN • Kuijpers Bouw Heteren heeft op zaterdag 20 januari omwonenden van het in aanbouw zijnde multifunctioneel gebouw in Schelluinen verrast op een gezonde fruitmand.

In het hart van Schelluinen verrijst een nieuw multifunctoneel centrum (MFC) op de plaats van het afgebroken dorpshuis. Er komt een multifunctioneel gebouw met meerdere functies. Het nieuwe gebouw biedt straks onderdak aan basisschool Het Tweespan, een sporthal voor diverse verenigingen en Ons Dorpshuis. Ook komt er een directe verbinding naar de huidige locatie van kinderopvang Wasko.

Laatste fase

Kuijpers Bouw Heteren is het bouwbedrijf dat, in opdracht van de gemeente Molenlanden, het nieuwe MFC voor Schelluinen bouwt. De bouwwerkzaamheden gaan voorspoedig en de bouwers zijn aanbeland in de laatste fase van de ruwbouw. De uiteindelijke contouren van het MFC zijn al goed zichtbaar. Binnenkort starten de afbouwwerkzaamheden die voornamelijk binnen in het gebouw plaatsvinden.

Flinke impact

Bouwen in een rustige dorpskern als Schelluinen heeft een behoorlijke impact op de buurt. Heiwerkzaamheden, vrachtwagens in de smalle straten, bouwgeluid en nu de droge periode er aan komt wat meer stof, zorgen voor overlast. Kuijpers Bouw Heteren is aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl).

Dit zijn bouwbedrijven die zich als gast in de buurt willen gedragen en overlast voor de buren maximaal willen beperken. Onder andere door regelmatig met de buren te communiceren met een huis-aan-huis memo of gewoon door persoonlijk contact.

Hierdoor ontstaat wat meer begrip voor eventuele overlast. Maar helemaal is dat helaas niet te voorkomen. Kuijpers Bouw wilde de directe buren van de bouwplaats daarom bedanken voor het getoonde begrip tot nu toe. En ook voor wat extra toezicht de enkele buren houden op de bouwplaats buiten werkuren

Zij trakteerden deze buren op een gezonde fruitmand met Betuws fruit. Dat werd zeer gewaardeerd.