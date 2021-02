1500e glasvezel-aansluiting gerealiseerd bij Voetbalvereniging Everstein

EVERDINGEN • DELTA Fiber Netwerk heeft de 1.500e klant in Vijfheerenlanden op het glasvezelnetwerk aangesloten. Voetbalvereniging Everstein aan de Lekdijk in Everdingen, kan nu ook gebruik maken van het supersnelle netwerk.



“Een betrouwbare en snelle verbinding met het internet is tegenwoordig een eerste levensbehoefte”, zegt Pieter Migchels, projectmanager van DELTA Fiber Netwerk.

“Voor mensen die vanuit huis werken of een bedrijf runnen. Maar natuurlijk ook gezinnen met studerende kinderen of die met z’n allen tegelijk het internet gebruiken voor facetimen en gamen. Ook voor de vrijetijdsbesteding en hobbysferen als bij deze aansluiting is een snelle internetverbinding onontbeerlijk.”



Snellere verbinding

In Vijfheerenlanden is het graafwerk zo goed als afgerond en worden de huisaansluitingen geplaatst. Na de aansluiting zijn de dienstaanbieders aan zet om te zorgen voor de activering van het internetsignaal voor internet, bellen en tv.

Voetbalvereniging Everstein maakt inmiddels gebruik van de glasvezeldiensten.

Jeff van Snippenberg, voorzitter van de voetbalvereniging vertelt: “Wij zaten echt te wachten op een snellere verbinding. Met alle wijzigingen en planningen om voetballers, sponsoren en supporters te kunnen informeren in deze gekke tijden, is een goede en stabiele internetverbinding absoluut een vereiste. En met de tv-zender kunnen we, als de kantine weer open mag, sportwedstrijden vertonen zonder haperingen.”



Aangesloten op glasvezel

De aanleg van het glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd?door aannemer NKM Network Services in opdracht van DELTA Fiber Netwerk. Komende maanden worden de laatste huisaansluitingen gemaakt. De bewoners met abonnement ontvangen een bericht van de aannemer voor een afspraak.

Naar verwachting zijn alle bewoners in Vijfheerenlanden met een glasvezelabonnement in tweede kwartaal 2021 aangesloten. Diegene die nog geen abonnement hebben, kunnen zich nog steeds aanmelden via www.gavoorglasvezel.nl.



Goede samenwerking

Pieter Migchels onderstreept het belang van een goede samenwerking.

“De aanleg in dit gebied kent met haar diversiteit aan bomen en waterpartijen in zowel kernen als buitengebied nogal wat uitdagingen. Dankzij de inzet van een groot aantal ambassadeurs en lokale verkopers en een goede samenwerking tussen gemeente, aannemer en DELTA Fiber Netwerk hebben we nu deze bijzondere mijlpaal in het aanlegtraject bereikt”, aldus een tevreden projectmanager.



