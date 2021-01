Rivas vervroegt vaccineren in Papendrecht vanwege corona-uitbraak

PAPENDRECHT • Rivas is afgelopen maandag begonnen met het vaccineren van bewoners in verpleeghuis De Waalburcht in Papendrecht.

Eigenlijk zou het inenten tegen het coronavirus woensdag beginnen, maar vanwege de recente uitbraak is besloten om eerder te starten met het vaccineren.

Een van de eerste bewoners die werd gevaccineerd, is Danny Visser. Hij woont in De Waalburcht in Papendrecht en stroopte met een lachend gezicht zijn mouwen op.

Het vaccineren van rond de 900 bewoners en cliënten op de Rivas-locaties in de regio is een logistieke uitdaging. “Vanwege de beperkte houdbaarheid van het vaccin moeten we na levering van het vaccin de prikken binnen een aantal dagen zetten. Volgens het protocol moet daarbij een arts aanwezig zijn”, aldus een woordvoerder van Rivas.

Het is de bedoeling dat alle bewoners die bij Rivas in de zorg zijn, deze week worden gevaccineerd.