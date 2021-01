Raad van State vernietigt bestemmingsplan zuivelmachinebedrijf in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF/DEN HAAG • De Raad van State heeft deze maand een streep gehaald door het bestemmingsplan in Molenaarsgraaf, waardoor de vestiging van een zuivelmachinebedrijf aan de Kweldamweg 1a niet langer is toegestaan.

Op het perceel in Molenaarsgraaf zijn een melkveehouderij en het zuivelmachinebedrijf gevestigd. Het zuivelmachinebedrijf is als nevenactiviteit bij de melkveehouderij gestart, maar is uitgegroeid tot een volwaardig en zelfstandig bedrijf.

Een eigenaar van een agrarisch bedrijf in Molenaarsgraaf, die land heeft aan de Kweldamweg, kon zich niet verenigen met het plan waarin toestemming gegeven wordt voor het zuivelmachinebedrijf. Hij vreest onder meer overlast vanwege het vrachtverkeer van en naar het zuivelmachinebedrijf en startte een procedure om de legalisering van het zuivelmachinebedrijf aan te vechten.

Bestemming en gebruik

In de uitspraak van de Raad van State wordt nagenoeg niet ingegaan op de overlast. De uitspraak richt zich vooral op de bestemming van de gebouwen en het uiteindelijke gebruik ervan. De loods was gebouwd als mestopslag, maar wordt gebruikt voor het zuivelmachinebedrijf.

De Raad van State verwijt de gemeenteraad van Molenlanden dat de bestemmingsplanwijziging destijds onzorgvuldig is gedaan. De gemeente had met het bestemmingsplan slechts beoogd de veehouderij en het zuivelmachinebedrijf planologisch te scheiden en geen uitbreiding van het gebruik toe te staan.

Onzorgvuldig

De gemeente dacht dat een uitbreiding van het bedrijf uitgesloten zou zijn, omdat de huidige afmetingen en oppervlakten van het zuivelmachinebedrijf in het bestemmingsplan waren vastgelegd. Dat uitgangspunt blijkt volgens de Raad van State onjuist te zijn. Het bestemmingsplan maakt wel een uitbreiding van het gebruik op het perceel voor het zuivelmachinebedrijf mogelijk, bestaande uit de legalisering van de buitenopslag tot een grootte van 5650 vierkante meter en de legalisering van het gebruik van de bebouwing buiten het bouwvlak voor dit bedrijf.

Precedentwerking

De boer die tegen de vestiging van een zuivelmachinebedrijf op die locatie is, vindt het niet gepast om een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied te legaliseren. Hij stelt zich op het standpunt dat hier een ongewenste precedentwerking van uitgaat. De Raad van State geeft hem daarin gelijk.

De gemeente Molenlanden lijkt nu aan zet te zijn. Maar die heeft nog geen beslissing genomen naar aanleiding van de uitspraak. “De gemeente Molenlanden beraadt zich over de uitspraak van de Raad van State en te nemen stappen in dit proces”, reageert Liesbeth van Meurs van de gemeente Molenlanden.