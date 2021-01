Indieners petitie Pinkeveerse brug boos over keuze waterschap

GIESSENBURG • De indieners van een petitie over de Pinkeveerse brug in Giessenburg zijn boos over de keuze van het Waterschap Rivierenland voor een ontwerp van een stalen brug, ter vervanging van het huidige monumentale exemplaar.

Het waterschap houdt vast aan een ontwerp van staal, terwijl de indieners een houten brug willen.

Felle discussie

Giessenburgers die vorig jaar ruim duizend handtekeningen ophaalden voor behoud van de brug, hadden maandag 18 januari een overleg met het waterschap. “Het was een felle discussie”, aldus Bert den Boer, een van de initiatiefnemers voor de petitie. Den Boer is voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. “Er moet een look-a-like komen, maar het ontwerp is dat in onze ogen niet”, zegt Den Boer. “De huidige brug heeft een onderstel van houten balken, het waterschap wil stalen buizen plaatsen, gevuld met beton. De leuningen worden ook van staal.”

Twijfels

De indieners van de petitie krijgen binnenkort een 3D tekening van de brug te zien. “Ik kan me niet voorstellen dat we daar blij van gaan worden”, aldus Den Boer. “Als we ook dan niet akkoord gaan, komt er een vervolggesprek. Ik heb er twijfels over of dat wat zal opleveren, want het waterschap lijkt zijn standpunt niet te willen wijzigen. De erfgoedcommissie en eerder Stichting Dorp Stad en Land zijn akkoord gegaan. Maar de bevolking is er heel erg op tegen. Iedereen roept: het moet een houten brug blijven.”

Goed onderhouden

Volgens Den Boer is het best mogelijk om een houten brug duurzaam te laten zijn. “Het exemplaar dat er nu ligt is al meer dan zestig jaar oud. Zo’n brug gaat best lang mee, als hij maar goed onderhouden wordt. Maar het waterschap stelt dat een stalen brug duurzamer is. Ik ben bang dat we het niet gaan redden, mits de raad er niet mee akkoord gaat. We gaan bekijken of we raadsleden gaan benaderen. Een monument op deze manier verpesten, dat kan niet, daar moet de gemeente een stokje voor steken.”

Vergunningaanvraag

Wethouder Johan Quik geeft geen oordeel over het ontwerp. “Dat is niet aan ons. We gaan nog verder in overleg en bekijken welke stappen er te zetten zijn. Er ligt een vergunningaanvraag van het waterschap bij de gemeente. In 2018 is al besloten om de brug te vervangen, dat is een gezamenlijk proces geweest van het waterschap en een adviescommissie. Tot nu toe heeft de erfgoedcommissie een positief advies gegeven; het ontwerp dat er nu ligt voldoet aan de criteria.”

Niet afgerond

Gevraagd naar commentaar laat het waterschap het bij een korte reactie: “Het gesprek over de Pinkeveerse brug tussen waterschap, gemeente en omgeving is nog niet afgerond.”

Zienswijze

Afgelopen zomer diende oud-raadslid Esther Renes een zienswijze in bij het waterschap, naar aanleiding van het eerste ontwerp. Ze deed dat namens ongeveer 25 bewoners van de Muisbroekse- en Slingelandseweg. De zienswijze was voorzien van hun handtekeningen.

Niet serieus

Renes: “Ik ben benaderd door omwonenden van de brug, waarbij ik ben gevraagd mee te denken en me hard te maken voor dit dossier. Na het indienen van een zienswijze en een gesprek via Skype met het waterschap, bleek dat het waterschap onze bezwaren niet serieus wilde nemen.”

Vervolgens zocht Renes contact met de geschiedkundige vereniging. Na een gesprek tussen de gemeente en Anneke Bode en Bert den Boer van deze vereniging gingen de bezwaarmakers ervanuit dat er een gesprek zou volgen.

Petitie

Renes: “Dat gesprek kwam er niet, wel stuurde het waterschap vervolgens een tweede ontwerp met vergunningaanvraag naar de gemeente. Anneke en ik hebben daarop besloten een petitie op te stellen en deze vervolgens aan te bieden aan de wethouder om het college ervan te doordringen dat het voorliggende plan echt geen recht doet aan het monument Pinkeveer.”