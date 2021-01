Boekhandels in zwaar weer en blij met actie #steunjeboekhandel

REGIO • Het CPNB startte vorige week met de actie ‘Steun je boekhandel’. Boekhandels in de regio hebben die steun hard nodig.

Lokale boekwinkels hadden het door de opkomst van webwinkels vaak al moeilijk, de lockdown doet hen vrezen voor hun voortbestaan.

“Wat je online verkoopt, staat niet in verhouding tot wat je in de winkel kunt bereiken”, zegt Erik Verhagen van boekhandel De Schuilplaats in Alblasserdam. “Je bron van inkomsten valt nagenoeg droog. Als je al langer op het randje staat, is dit een heel harde tijd. Ik denk dat voor iedere winkel geldt dat dit niet te lang moet duren. Dat is bij ons niet anders, al is er er bij ons niet meteen paniek over het voortbestaan.”

Website

Verhagen is blij dat hij met zijn team de afgelopen jaren al veel heeft geïnvesteerd in de website. “Die beschouwen we als een tweede vestiging.”

Kwetsbare winkelsoort

“Boekwinkels behoren tot een kwetsbare winkelsoort, met een specialisme dat je niet snel opbouwt”, vervolgt Verhagen. “In omliggende landen zijn boekwinkels wel open. Jammer dat men er in Nederland voor gekozen heeft om dat niet te doen. Winkels maken een dorp leuk en leefbaar, het zou jammer zijn als die wegvallen. Daarmee wordt een plaats minder leuk.”

Landelijke actie

De landelijke actie van de Sichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vindt Verhagen ‘prachtig’. “Onze branche is de eerste die ervoor koos om op een collectieve manier te proberen om lokale winkels in beeld te houden. Het is mooi dat schrijvers oproepen om naar lokale boekhandels te gaan. Dat is beter dan wanneer wij dat zelf doen.”

“Ook voor schrijvers zijn de boekwinkels belangrijk. Zij missen nu alle signeersessies. Je zal maar twee jaar gewerkt hebben aan een boek en het komt uit tijdens de lockdown.”

Zuur

Verhagen vindt het zuur dat klanten hun bestellingen niet mogen afhalen bij de boekhandel. “Bloemenwinkels mogen bijvoorbeeld wel aan de deur verkopen. Dat is ze gegund. Maar ik mag geen loketje bij de deur zetten voor het afhalen van bestellingen. Wat wij proberen: duidelijk maken dat we er wel zijn voor de klanten. Bellen en mailen kan, we bezorgen thuis of zetten bestellingen klaar op een DHL servicepunt hier in de straat.”

Afhaalpunt

“Er zijn ook boekhandels die zelf een afhaalpunt hebben”, aldus Verhagen. “Zij kunnen de bestellingen van hun klanten virtueel naar hun eigen afhaalpunt sturen. Maar een krant meenemen mag dan bijvoorbeeld niet. Daardoor zijn sommige boekwinkels gestopt met hun afhaalpunt, anders hebben ze iedere keer gedoe aan de kassa.”

Hartverwarmend

Het team van De Schuilplaats krijgt veel steun van klanten. “Dat is hartverwarmend. Mensen waarderen het heel erg dat we doordraaien op deze manier en blijven bestellingen bij ons plaatsen. We bezorgen heel veel. Ons team van tien mensen is een bezorgdienst geworden. De bezorging in de Alblasserwaard en de Drechtsteden doen we zelf, daarbuiten gaat het via een pakketdienst.”

Wel bereikbaar

Boekhandel Ritmeester in Meerkerk heeft een winkel met een drukkerij voor geboortekaarten en rouwbrieven. “En we verwerken bestellingen”, vertelt Anja Ritmeester. “Ook daarvoor zijn we iedere dag open, van maandag tot en met zaterdag. Telefonisch en via e-mail zijn we ook bereikbaar. Maar je verkoopt nooit zoveel als wanneer de winkel gewoon open is.”

Tranen in de ogen

De Meerkerkse boekhandel probeert via de website, Facebook en nieuwsbrieven met de doelgroep in contact te blijven. Anja: “Vooral voor de oudere mensen is de lockdown echt heel moeilijk. Sommige ouderen komen als vanouds naar de winkel, niet omdat ze onwillig zijn. Een oudere klant had tranen in de ogen en zei: ‘Ik begrijp het allemaal niet meer’. Dan probeer je mensen toch te helpen.”

Uitstel uitgevers

Anja merkt dat uitgevers de productie van boeken uitstellen. “Je weet niet wanneer presentaties van nieuwe boeken weer mogelijk zijn.”

Omzetdaling

Mieke van den Boomgaard van boekwinkel Miek-Kado in Giessenburg zag vanaf de start van de lockdown ruim 90 procent van haar omzet wegvallen. Ze stuurde een berichtje naar alle contacten in haar telefoon: ‘Blijf bestellen!’

Schroom

“Die oproep had veel effect”, vertelt ze. “Afgelopen vrijdag hadden we het heel druk met bestellingen. Mensen hebben vaak schroom om mij te laten rijden met een tijdschriftje. Ik zeg: stap daaroverheen, want echt, je helpt me ermee.”

‘Het doet zeer’

Mieke heeft een servicepunt van PostNL, waarvoor klanten wel naar binnen mogen. “Het doet zeer als mensen een pakket ophalen met een boek erin van een landelijke webwinkel.”

Voorlezen op Facebook

Mieke grijpt de landelijke Voorleesdagen aan om aandacht te genereren. “Op woensdag 27 januari ga ik live op Facebook. Dan lees ik voor over Fien en Teun. Kinderen op de basisschool in het dorp krijgen een bingokaart, met figuurtjes uit kinderboeken.”

Jubileum

Op 12 februari bestaat Miek-Kado vijf jaar. “Ik hoop zó dat ik de rode loper mag uitrollen. Maar ik vrees dat ik iets langer moet wachten.”

Meer over de boekhandels in Klaroen (woensdag 20 januari) en Het Kontakt Alblasserwaard (donderdag 21 januari).