Hoofdprijs loterij Stichting Tess, vakantie naar Curaçao, voor Hermine Govers uit Lexmond

VIJFHEERENLANDEN • Endrie Duits uit Hei- en Boeicop reikte afgelopen week namens Stichting Tess de hoofdprijs van de landelijke verloting uit aan Hermine Govers uit Lexmond.

In het najaar heeft Stichting Tess een grote verloting georganiseerd om zo geld in te zamelen. Er werden 5000 loten verkocht voor 5 euro en de hoofdprijs was een vakantie naar Curaçao. De dolfijntherapie, die Stichting Tess ondersteunt, wordt op Curaçao gegeven. De moeder van Endrie, Marianne Duits, verkocht in totaal 342 loten en op één van deze loten viel dus de hoofdprijs.

De prijs werd uitgereikt bij de familie Govers thuis. Stichting Tess zamelt geld in om voor kinderen met een beperking van 4 tot en met 18 jaar dolfijnondersteunende therapie op Curaçao mogelijk te maken. Deze therapie wordt namelijk niet vergoed door de zorgverzekering. De therapie heeft volgens de stichting bewezen een belangrijke aanvulling op de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met een beperking te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te zorgen.