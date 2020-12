Present Graafzicht en VHG vernieuwen samenwerking

BLESKENSGRAAF • Zorgorganisatie Present en Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (VHG) blijven ook de komende jaren nauw samenwerken. Present bestuurder Janneke Louisa-Muller en VHG voorzitter Johan de Kruijk ondertekenden op woonzorglocatie Graafzicht een hernieuwd contract. De tekenlocatie is symbolisch omdat dit dagelijks het kloppend hart is van deze mooie samenwerking.

Beide partijen werken al vele jaren samen om ouderen in de regio Alblasserwaard dagelijks van een heerlijke maaltijd te voorzien. De maaltijden worden bereid in de keuken van woonzorgcentrum Graafzicht, onderdeel van Present, om vervolgens gedistribueerd te worden door de vrijwilligers van VHG. Naast de maaltijdvoorziening werken de partijen ook samen op het gebied van alarmering.

De stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek is een neutrale zelfstandige organisatie die in 1978 werd opgericht met als doel: “Hulp en diensten te verlenen aan ouderen en andere hulpbehoevende personen, wanneer familie of buren daartoe niet in de gelegenheid zijn.”

Voorzitter Johan de Kruijk is daarom blij met het voortzetten van de samenwerking met Present, want zegt hij: “Het is fijn dat we vanuit de eigen keuken van Graafzicht dagelijks een verse warme maaltijd kunnen leveren aan de thuiswonende ouderen.”

Janneke Louisa-Muller kan dit alleen maar bevestigen en vult aan: “Als zorgorganisatie zij wij onderdeel van de gemeenschap. De vrijwilligers van Hulpdienst Graafstreek zijn voor ons onmisbaar, zonder deze mensen ziet onze zorg er heel anders uit.”

Op de foto wordt het contract ondertekend, met van links naar rechts Dini Resseler (secretaris VHG), Johan de Kruijk (voorzitter VHG), Egbert Hamerpagt (penningmeester VHG), Barend de Zwart (souschef Present) en Janneke Louisa-Muller (bestuurder Present).