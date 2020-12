Wietse Blok (SGP): ‘Inwoners Molenlanden aanmoedigen zuinig met bomen om te gaan’

MOLENLANDEN • De SGP bereidt een motie voor om inwoners van Molenlanden ‘te prikkelen zuinig met bomen om te gaan’. Indiener Wietse Blok zal de inhoud van de motie afstemmen met de overige raadsfracties, die dinsdagavond lieten blijken er niet onwelwillend tegenover te staan.

“Als het maar geen verplichting wordt”, zei Curt Roth (DoeMee!). “We moeten de mensen op een positieve manier proberen mee te nemen.”

“Als u een adoptiesysteem bedoelt, dan zitten we redelijk op één lijn”, voegde Leo Timmer (CU) er nog aan toe. Voor Blok reden werk te gaan maken van de motie, die hij tijdens de raadsvergadering van 15 december zal indienen.

Ook wethouder Johan Quik is geen voorstander van ‘dwang’ (boom kappen = boom terugplaatsen). “Volgend jaar rollen we het 2021-bomenplan uit. Daar past het initiatief van de SGP prima in. We kunnen de inwoners dan participanten laten zijn.”