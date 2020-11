Dit zijn de beste kerstpakketten van 2020

2020 is een ontzettend vreemd jaar geweest. Het begon met berichten in China over een virus, wat al vrij snel de hele wereld in de houdgreep had genomen. Inmiddels is het december en zijn we nog altijd niet verlost van het coronavirus, wat naar alle waarschijnlijkheid ook nog wel even zal duren.

Kerst zullen we dit jaar dus ook iets anders moeten vieren dan normaal. Toch zul je als ondernemer ook in 2020 kerstgeschenken willen geven aan je personeel. Hierbij kun je onder meer kiezen uit deze prachtige kerstpakketten 2020 .

Chokomeet

Als je weet dat je werknemers echte liefhebbers van chocolade zijn dan is het kerstpakket met de naam Chokomeet hoe dan ook een uiterst goede keuze. Dit pakket bestaat namelijk uit een mooi opgemaakte glazen schaal waar maar liefst 600 gram aan Belgische chocolade voor de kerst op is gelegd. Deze chocolade bestaat uit wit, melk en puur, voor ieder wat wils dus. Het kerstpakket bestaat dus met name uit de chocolade en de glazen presenteerschaal, wat 24,5 bij 24,5 centimeter groot is.

Rum Tasting Box Five

Daarnaast kun je ook kiezen voor een kerstpakket dat bestaat uit vijf verschillende soorten rum. Zo kan je personeel dus deze vijf drankjes proeven en proberen. Deze Tasting Box bevat genoeg rum voor een proeverij voor 1 of 2 personen. Bovendien is het een stijlvol pakket, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. De vijf soorten rum die in de Tasting Box zijn geplaatst zijn: Bacardi Carta Negra, Angostura 5yo Gold, Brugal 5yo, Pampero Anejo Especial en Captain Morgan Spiced Gold.

All I Want For Christmas

Een kerstpakket heet niet voor niets een kerstpakket. Je geeft dit geschenk natuurlijk met kerst, dus waarom laat je het pakket niet draaien om kerst? Met het kerstpakket All I Want For Christmas is dit mogelijk, al bestaat dit natuurlijk niet uit het nummer van Mariah Carey. In plaats daarvan zit er een leuk kerstboompje in van hout die je kunt versieren met een lichtsnoer waar 20 LED lampjes in zit. Ook vind je veel lekkernijen in het kerstpakket, net zoals een kerstmagazine en een voucher voor Fletcher Hotels.