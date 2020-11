Drinkwaterprijs Oasen blijft nagenoeg gelijk in 2021

REGIO • De tarieven voor drinkwater in 2021 bij Oasen zijn bekend. In 2021 kost 1000 liter drinkwater 1,17 euro. Dat is hetzelfde bedrag als in 2020. Het jaarlijkse vastrechttarief stijgt met 1,36 euro, van 80,39 euro in 2020 naar 81,75 euro in 2021.

Oasen blijft onverminderd investeren in de drinkwatervoorziening, zodat haar klanten kunnen blijven rekenen op betrouwbaar drinkwater uit de kraan. De gemeentelijke aandeelhouders van Oasen keurden het nieuwe tarief op dinsdag 24 november goed.

Nieuwe zuiveringsstations

Oasen levert betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs. Het drinkwater behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden. Om in de toekomst te blijven voldoen aan de strenge drinkwaterkwaliteitseisen, investeert Oasen veel in het verder optimaliseren van haar productieprocessen en infrastructuur. Zo legde het drinkwaterbedrijf in 2020 meer dan 45 kilometer waterleiding aan.

Ook bouwt het Oasen komende jaren twee toekomstbestendige nieuwe zuiveringsstations in Kamerik en Nieuw-Lekkerland die gaan voldoen aan de nieuwste technologieën. Het bedrijf zorgt er zo voor dat het voorbereid is op onder andere toekomstige klimaatveranderingen en verzilting van haar westelijk gelegen waterwinningen.

Toename investeringen

De hoogwaardige drinkwaterinfrastructuur van Oasen is het resultaat van jarenlange investeringen. Om dit huidige, hoge niveau te blijven waarborgen verwacht het drinkwaterbedrijf voor komende jaren een toename van de investeringen. Dit komt door de stijgende watervraag én de noodzaak voor verbetering en vervanging van de bestaande infrastructuur. Ook slimme automatisering zorgt voor betere en efficiëntere systemen en processen.

Duurzaamheid

Als drinkwaterbedrijf maakt Oasen onderdeel uit van de samenleving. Daarom voelt zij zich verantwoordelijk voor het in stand houden daarvan. Oasen maakt zo duurzaam mogelijk drinkwater en redeneert daarbij vanuit de gehele waterketen. Elke dag kunnen 778.000 mensen in een deel van Zuid-Holland en Utrecht rekenen op lekker en betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Jaarlijks produceert het bedrijf gemiddeld 47 miljard liter drinkwater op haar zeven zuiveringslocaties.