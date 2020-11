Project Lunchroom Tikkie Bijzonder gaat van start

SLIEDRECHT• Voor Zorginstelling Zorghuis Alblasserwaard, gevestigd aan de Rivierdijk 747 te Sliedrecht gaan, ondanks de corona maatregelen, de deuren voor dagbesteding en voor het afhalen van broodjes na een intensieve voorbereiding eindelijk open.

Vanaf woensdag 2 december is er de mogelijkheid om kwaliteit broodjes af te halen op de Kerkbuurt 33 aan het Merwedeplein. De keuze voor de af te halen broodjes staan op de afhaalkaart.

Dit dagbestedingsproject is mede op initiatief van de ANBI Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard tot stand gekomen. Deze stichting stimuleert het maatschappelijk ondernemen bij een dergelijk dagbestedingsproject, waarbij mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zo meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De nieuwe lunchroom heeft de naam ‘Tikkie Bijzonder’ gekregen omdat er met bijzondere horecakanjers hard gewerkt gaat worden in deze nieuwe lunchroom. Op deze wijze kunnen zij hun arbeidsvaardigheden verder ontwikkelen en hierdoor ritme en structuur opdoen. Er wordt werkervaring en scholing aangeboden binnen uiteenlopende werksoorten.

In het toekomstige leerbedrijf is ook een praktijkopleider (leermeester) aanwezig die de eisen van de opleiding kent en in staat is de medewerker op te leiden en te coachen. De kwaliteiten en wensen van de horecakanjers zijn het belangrijkste en wordt er rekening gehouden met hun beperkingen. Lunchroom Tikkie Bijzonder kijkt puur naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Behalve het opdoen van werkervaring kunnen de horecakanjers eventueel ook een certificaat of diploma behalen voor keuken-assistent of bediening-assistent. Zij worden niet verplicht om een certificaat of diploma te behalen, want het laatste woord is uiteindelijk bij de horecakanjers zelf.

Ook biedt Lunchroom Tikkie Bijzonder voor mensen met een beperking mogelijkheden aan om onder begeleiding van een activiteitenbegeleidster deel te nemen aan andere vormen van dagbesteding, zoals creatieve bezigheden als timmeren, knutselen, naaiwerk en portretschilderen. Deze vormen van dagbesteding vinden plaats op de dinsdag, woensdag (portretschilderen) en op de donderdag en gebeurt in het bijzijn van de bezoekers aan de lunchroom. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De financiering gaat meestal via het persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen met bijvoorbeeld een Wajong-uitkering die een CIZ-indicatie hebben of kunnen verkrijgen en vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Voor meer informatie: www.tikkie-bijzonder.nl.