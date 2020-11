Zorgboerderij Zoar voor jongeren start in februari 2021 in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • GGZ woonbegeleider Hans Meerkerk (26) start februari 2021 zorgboerderij Zoar in Oud-Alblas. Zorgboerderij Zoar is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een IQ boven de 70.

Door grenzen te stellen is er tussen de jongeren mogelijk meer verbinding. Daarnaast ervaart Hans het als “de mooiste doelgroep die ook enorm leerbaar is”. Het doel is dat jongeren zo snel mogelijk weer zonder hulpverlening kunnen.

Veel onmacht

“Je ziet vaak dat wanneer een situatie uit de hand loopt, zo’n jongere niet weet hoe het anders had gekund. Erg waardevol om dan de frustratie er te laten zijn en te laten merken dat je om hem/haar geeft, zoals je dat bij vrienden ook zou doen. Dan komt er een wil om te reflecteren, zodat geleerd wordt hoe het voortaan anders kan en men zich weer welkom voelt tussen leeftijdsgenoten”, aldus de oprichter.



• Hans Meerkerk. - Aangeleverd

Gods trouwe zorg

Hans was 14 jaar toen zijn ouders een zorgboerderij startten. Hij werkte jarenlang met hen samen, waarbij het begeleiden en ondernemen steeds verder werden ontwikkeld. Ook studie en stages volgden. Bij een christelijke GGZ instelling, waar hij als woonbegeleider werkte, kreeg Hans een unieke kans. Collega Elise van Andel en haar man Arie boden een locatie te huur aan om zelfstandig een zorgboerderij te starten. Hans ervaarde dit als Gods trouwe zorg dat dit zo op zijn weg werd geplaatst. Hij weet als geen ander dat de combinatie van inspanning (werk) en ontspanning in de natuur een mens echt goed doet. Het werk in de psychiatrie leverde extra kennis en vaardigheden op, maar vooral ook inzicht in wat er nodig is bij het werken naar herstel.

Eigen regie

Op de nieuwe zorgboerderij wil Hans de jongeren zelf laten nadenken om naar toe te groeien. Het zorgplan wordt met de jongere samen opgesteld, er wordt samen gerapporteerd en samen geëvalueerd. Indicaties zijn namelijk om doelen te behalen voor een betere toekomst van de jongere zelf. Zorg hoeft dan ook niet langer gegeven te worden dan nodig is. “Dat zo’n meid of kerel de maatschappij weer in kan, daar gaat het om.”

Reformatorisch en open

Hans: “De identiteit van de zorgboerderij is reformatorisch (christelijk). We bidden, lezen een stukje uit de Bijbel en danken bij het eten. Er is echter een open toelatingsbeleid, dus ook de jongeren die daar niet mee zijn opgegroeid zijn welkom. Het geeft verdieping om met mensen van een andere achtergrond om te gaan”.

Het werk

De boerderij is een monumentaal pand, wat nu verbouwd wordt. Zo wordt gezorgd voor voldoende lichtinval en een veilige werkplaats. In de werkplaats komen oude ambachten zoals schoenmaken en pottenbakken. Daarnaast is er ook boerenwerk bij een melkveebedrijf uit de omgeving en ligt er op het eigen terrein ook voldoende ander werk. Denk daarbij aan houtzagen en kloven, fruit plukken en de bomen snoeien, gras maaien en het erf onderhouden.

Voor meer informatie, adres en contact zie de website: www.zorgboerderijzoar.nl.