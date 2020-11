Uitbreiding Avonturenboerderij gaat procedure in

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden heeft de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Avonturenboerderij in Groot-Ammers in gang gezet. Een ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage.

Het themapark wil graag 2,8 hectare groter worden. De uitbreiding bestaat uit de aanleg van een permanente parkeervoorziening, een vergroting van het themapark en de bouw van een multifunctioneel hoofdgebouw (theater en restaurant) om zo ook te voorzien in voldoende binnenruimte. De plek direct naast de Avonturenboerderij heeft nu nog een agrarische bestemming.

Avonturenboerderij Molenwaard heeft in 2018 haar deuren geopend in het voormalige Ooievaarsdorp aan de Wilgenweg te Groot-Ammers. Het eerste jaar hebben ongeveer 110.000 bezoekers de Avonturenboerderij bezocht. Op basis van eigen onderzoek naar het ‘marktgebied’ en de doelgroep binnen het marktgebied worden maximaal 200.000 bezoekers per jaar verwacht.

Om de bezoekersstroom goed te kunnen faciliteren is meer parkeerruimte nodig en is voldoende binnenruimte nodig in de vorm van een multifunctioneel gebouw (theater en restaurant). Voor een duurzame exploitatie dient het theater/restaurant-gebouw ook zelfstandig (onafhankelijk van de avonturenboerderij) gebruikt te kunnen worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten.

Dit plan draagt volgens de gemeente bij aan toerisme in gemeente Molenlanden. De Avonturenboerderij is een toeristische recreatieve trekker van passend formaat in de regio. Het succes van het themapark zorgt daarnaast ook voor werkgelegenheid in de vorm van 40 à 50 arbeidskrachten op een hoogseizoendag.