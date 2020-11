Petitie ‘Behoud Spoedeisende Hulp Beatrixziekenhuis’ 20.000 keer ondertekend, maar gevaar nog niet geweken

GORINCHEM/REGIO • De Houtskoolschets Acute Zorg, waarin onder meer sprake is van mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, is nog niet van tafel. De SP probeerde er dinsdag in de Tweede Kamer met een motie een streep door te zetten, maar deze motie werd met het kleinst mogelijke verschil (69-68) verworpen.

Ondertussen kan de petitie voor behoud van de Spoedeisende Hulp, gestart door Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen uit Arkel, op veel bijval rekenen. Maandag werd de grens van 20.000 ondertekenaars overschreden.

Klik hier om de petitie te bekijken en/of te ondertekenen

Ook de gemeenten in de regio beijveren zich voor het behoud van de Spoedeisende Hulp van het Gorinchemse streekziekenhuis.

