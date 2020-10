Chateau du Tets uit Goudriaan wint gouden medaille bij landelijke keuring

GOUDRIAAN • De rode wijn van Chateau du Tets uit Goudriaan behoort bij de beste van Nederland. Deze week won de wijn van Adrie Krielaart en zijn zoon Machiel een gouden medaille bij de Wijnkeuring van de Lage Landen.

Er werden in totaal 14 gouden medailles uitgereikt, naast 76 zilveren en 126 bronzen medailles. Er waren in totaal 282 wijnen ingezonden. De ingezonden wijnen komen uit zowel Nederland als België. De keuring wordt uitgevoerd door een Duitse instantie, het Deutsche Weinbauamt in Neustadt an der Weinstraß.

“Dit voelt als een kroon op het werk”, vertelt Machiel trots. “Mijn vader heeft de wijngaard al ruim dertig jaar. Het is een uit hand gelopen hobby geworden, een passie. De laatste paar jaren doen we het samen en hebben we allebei een deel van de wijngaard. De druif Rondo, waarmee we gewonnen hebben, is een gezamenlijke druif, dus het voelt alsof we allebei gewonnen hebben!”

Eerder had Chateau du Tets al twee zilveren medailles gewonnen bij de Wijnkeuring van de Lage Landen, maar ditmaal werd voor het eerst goud gepakt. “We gaan bijzonder perfectionistisch om met de wijn en het tuinierproces”, vertelt Machiel over het geheim van een goede wijn.

“We snoeien en dunnen op de juiste moment de ranken uit en kiezen de beste tijd uit om te oogsten. Ook een sleutel tot het succes is de rijpingstijd. We laten de wijn eerst een jaar liggen op een roestvrijstaal vat, daarna een jaar op een eikenhouten vat en ten slotte nog een jaar verder rijpen in de kelder.”

De keuring van de wijnen en presentatie van de uitslag vond dit jaar met enige vertraging plaats vanwege de coronacrisis. Een feestelijke uitreiking van de prijzen blijft achterwege, ook in verband met de beperkende maatregelen in het kader van de heersende pandemie. De winnende wijngaardeniers zijn echter wel met een persoonlijk bericht in het zonnetje gezet door de Wijnkeuring van de Lage Landen.

Machiel en zijn vader Adrie hebben samen uiteraard een wijntje ontkurkt toen de uitslag binnen kwam. “Toen we een slok namen, dachten we; zo smaakt goud dus!”