Albert Schweitzer ziekenhuis kan weer nieuwe coronapatiënten ontvangen

DORDRECHT/REGIO • Het Albert Schweitzer ziekenhuis kan sinds dinsdag weer nieuwe patiënten met corona of een coronaverdenking opnemen. De noodgedwongen opnamestop van 24 uur voor deze categorie patiënten heeft net voldoende ruimte gecreëerd om de zorg aan nieuwe patiënten verantwoord te kunnen hervatten.

Doordat er vanuit de Spoedeisende Hulp gedurende een etmaal geen nieuwe instroom was; door overplaatsingen die met voorrang mogelijk werden gemaakt; en door het verwachte ontslag van herstelde patiënten, kunnen aan het eind van deze dinsdag maximaal tien ‘coronabedden’ vrijgekomen zijn, van de 35 coronabedden die het ziekenhuis telt. De situatie blijft uitermate kwetsbaar. Het aanhoudende ziekteverzuim onder zorgpersoneel als gevolg van coronabesmetting maakt het onmogelijk om boven het aantal van 35 coronabedden uit te stijgen.

Probleem samen te lijf

“We zullen op alle fronten heel strak moeten blijven sturen”, zegt Anneke Sanderse, lid van de Raad van Bestuur. “We doen daarbij een beroep op onze partners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, op de verpleeghuizen in de regio en op huisartsen. Het is belangrijk dat we patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, snel kunnen overdragen. Het is minstens zo belangrijk dat we alleen patiënten aangeboden krijgen die nadrukkelijk ziekenhuiszorg nodig hebben. We kunnen dit probleem alleen samen te lijf gaan. We beseffen daarbij ook dat de druk op iedereen in de zorgketen hoog is.”

Hoeveel coronapatiënten er in de voorbije 24 uur elders moesten worden geholpen die anders naar het Albert Schweitzer ziekenhuis waren gekomen, is niet bekend; zij zijn bij het ziekenhuis (nog) niet in beeld.

