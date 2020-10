Geslaagde roofvisoefenmiddag HSV De Graafstroom

REGIO • Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde hengelsportvereniging (HSV) De Graafstroom een roofvis oefenmiddag waar 30 kinderen aan deelnamen.

De kinderen leerden van ervaren vissers hoe het kunstaas te gebruiken en hoe netjes met vis en natuur om te gaan. Vissen is hot tegenwoordig in het corona tijdperk, concludeert HSV De Graafstroom. Want niets is dan gezonder om lekker de buitenlucht in te trekken. Na de nodige uitleg en gevangen vissen keerden alle vissertjes met een goody bag huiswaarts.