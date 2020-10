Politie stopt groep jongeren die crossen met auto’s op weiland in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De politie maakte zaterdagmiddag een einde aan een crosswedstrijd op een weiland in Wijngaarden.

Op een maïsveld, waar de maïs al vanaf was gehaald, was zaterdagmiddag een groep jongelui met auto’s aan het crossen. Een aantal vrienden stond daarbij te kijken en te drinken. ‘De anderhalve meter afstand werd niet in acht genomen’, meldt de politie. ‘Met de organisatie werd afgesproken dat het evenement direct zou worden gestaakt.’