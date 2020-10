Nachtvaarten Schoonhovenseveer worden niet hervat

GROOT-AMMERS/SCHOONHOVEN • De nachtvaarten van het Schoonhovenseveer worden niet hervat. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt en ze zijn daardoor te duur. De nachtelijke vaarten, die alleen in de weekenden plaatsvonden, werden aan het begin van de eerste coronagolf stopgezet.

Het gemeentebestuur van Molenlanden had naar aanleiding van een petitie van jongerenplatform Young4Waard een onderzoek ingesteld naar de nachtvaarten. Deze petitie voor het behoud van de nachtvaarten, die in de zomer opgesteld was, werd 1050 keer ondertekend. “Een fors aantal wat aangeeft dat het leeft onder de inwoners”, concludeerde het gemeentebestuur van Molenlanden.

Weinig passagiers

Het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruik maakte van de nachtveerdiensten, was echter vele malen lager. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente heeft opgevraagd bij de gemeente Krimpenerwaard, de enige aandeelhouder van het veerbedrijf.

Uit een overzicht blijkt dat het aantal overzettingen in de nachtelijke uren van de weekenden met gemiddeld 10,5 auto’s, 2,8 voetgangers en 5,1 fietsers erg laag is. Want die aantallen moeten ook nog eens gedeeld worden door het aantal afvaarten van negen per nacht.

Dalende trend

Volgens de veerdienst zat hier al voor de coronacrisis een dalende trend in. De sluiting van een discotheek in Lopik enige tijd geleden was duidelijk merkbaar. Dit leidde tot een afname van het aantal passagiers in de nachtelijke uren.

De nachtelijke weekendverbindingen waren niet kostendekkend. De jaarlijkse extra kosten bedragen zo’n 28.000 euro. Omdat door de coronacrisis er ook bij de normale exploitatie verliezen worden geleden, zijn de nachtelijke vaarten gestopt.

Probleem zit dieper

De veerdienst heeft overleg gehad met Young4Waard en uitgelegd over het hoe en waarom van het stoppen van de nachtelijke vaarten. Vanuit Young4Waard werd gezegd dat het eigenlijke probleem dieper zit: het steeds minder bereikbaar worden van Molenlanden, met daarbij in gedachten ook de nieuwe OV-concessie met QBuzz.

De nachtvaarten worden alleen hervat bij een kostendekkende exploitatie, maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De gemeente Molenlanden heeft nog onderzocht of een provinciale subsidie mogelijk is voor het herstel van de nachtvaarten, maar daarvan lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.

Ook het gemeentelijk coronafonds biedt geen uitkomst, omdat het hier om structurele kosten gaat, die hun oorsprong vinden in een laag gebruik op langere termijn. Daar is het coronafonds niet voor bedoeld.