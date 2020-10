Tandartspraktijk in Brandwijk wordt Mondzorgkliniek Molenlanden

BRANDWIJK • De Brandwijkse tandartspraktijk Mondzorg Graafstroom heet voortaan Mondzorgkliniek Molenlanden.

Naast de nieuwe naam en het nieuwe jasje, krijgt de praktijk ook een nieuw gezicht: tandarts en NVOI-erkend implantoloog Aisha Bajwa. De kersverse eigenaar van de praktijk wil het nóg makkelijker maken om het gebit goed te verzorgen.

Voortaan kan men in de praktijk ook terecht voor kleine chirurgische, restauratieve en prothetische behandelingen. Hierbij moet gedacht worden aan verstandskiesextractie, kleine botcorrecties en implantaatplaatsing ten behoeve van bijvoorbeeld klikgebitten. “Deze uitbreiding betekent dat de tijd van verwijzingen naar ziekenhuizenspecialisten, en de onvermijdelijke wachttijden daar, voor een groot deel van de ingrepen verleden tijd zijn geworden,” zegt Aisha trots. “Ook andere tandartsen in de regio, die hun patiënten normaal gesproken niet zelf zouden behandelen, kunnen en mogen hun patiënten doorverwijzen naar onze kliniek. We besteden tijd en persoonlijke aandacht aan hun wensen en vragen.”

Bestaande patiënten hebben inmiddels een kleine attentie door de brievenbus gekregen om een nieuw tijdperk voor de praktijk aan te kondigen. Nieuwe patiënten worden uitgenodigd om kennis te maken en zich in te schrijven. Aisha: “We zijn 6 dagen in de week geopend en op bepaalde dagen kan men ook in de avonduren bij ons terecht.”

Pompoenwedstrijd

In deze tijd rond Halloween kondigt het team van MZK Molenlanden een pompoenwedstrijd aan. Inwoners uit de regio die een mooie smiley willen toveren op een pompoen, kunnen meedoen. Het gaat om de mooiste, lelijkste, meeste bijzondere big pumpkin smile.

Meedoen kan door een email te schrijven naar actie@mzkmolenlanden.nl. De namen van de deelnemers gaan in een schaal. Daaruit worden 30 namen getrokken die een pompoen mogen ophalen op 17 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. De pompoenen mogen tot 21 oktober worden ingeleverd en uit de ingeleverde kunstwerken selecteert MZK Molenlanden de winnaar. De datum voor de prijsuitreiking staat nog niet vast, maar zal op een gepast tijdstip met gepaste afstand plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.mzkmolenlanden.nl.