Dorpskamer Giessenburg wil volwaardige bibliotheek in het dorp

GIESSENBURG • In de Dorpskamer in Giessenburg moet een volwaardig servicepunt van de bibliotheek komen. Dat vindt het bestuur van de Dorpskamer, dat een verzoek hiertoe heeft neergelegd bij het gemeentebestuur van Molenlanden.

Momenteel is er in de Dorpskamer aan de Breestraat 2 in Giessenburg alleen een afhaalpunt van de bibliotheekorganisatie Aanzet gevestigd. Dit wil zeggen dat inwoners via de computer hun gereserveerde boeken kunnen ophalen. Daarnaast heeft de Dorpskamer een kleine eigen collectie romans waarvan een groot gedeelte afkomstig is uit de vroegere bibliotheek van Giessenburg.

“Sinds enige tijd kopen wij ook zelf, uit eigen middelen, nieuwe romans en thrillers omdat er vanuit de bezoekers veel vraag naar is”, melden voorzitter mevrouw Van Wijngaarden en bestuurslid mevrouw Timmerman van de Dorpskamer. “Gezien de grootte van onze kern, de tweede kern qua aantal inwoners in de gemeente Molenlanden, menen wij dat Giessenburg in aanmerking komt voor de vestiging van een servicepunt van de bibliotheekorganisatie Aanzet.”

Echte boeken

“Veel bezoekers van onze bibliotheek geven de voorkeur aan het uitzoeken van een boek uit onze eigen collectie”, vervolgen de dames Van Wijngaarden en Timmerman. “Zij willen kijken en snuffelen tussen ‘echte’ boeken. Veel inwoners willen niet of zijn niet in staat een boek te reserveren via de computer.”

De bestuursleden van de Dorpskamer benadrukken dat niet alleen inwoners van Giessenburg, maar ook inwoners uit Giessen-Oudekerk en Schelluinen de bibliotheek in Giessenburg bezoeken. “Dit betekent dat wij zo’n 6.000 inwoners bedienen. Ook veel inwoners uit Hoornaar weten hun weg naar onze bibliotheek te vinden.”

Zeer verbaasd

In de voormalige gemeente Molenwaard zijn vier servicepunten, in de voormalige gemeente Giessenlanden zijn slechts twee afhaalpunten. Onlangs is in Noordeloos nog een mini-servicepunt geopend. “Dit heeft ons zeer verbaasd omdat, gezien het aantal inwoners dat bediend wordt, de kern Giessenburg een groter aantal inwoners bedient. Om een betere spreiding van bibliotheken te krijgen denken wij dat Giessenburg zeker in aanmerking komt voor de vestiging van een servicepunt.”

Met een servicepunt kan de Dorpskamer aan de lezers van de bibliotheek Aanzet ook een betere service bieden, omdat zij voor vragen, problemen over geleende boeken, lidmaatschap, en dergelijke, dan toegang krijgen tot het computerprogramma van Aanzet.

Jeugd

Naast de collectie romans voor volwassenen heeft men in de Dorpskamer ook een kleine jeugdcollectie. De boeken uit deze collectie zijn ook een selectie van achtergebleven boeken uit de ‘oude’ bieb en nu zo’n tien tot vijftien jaar oud. Twee jaar geleden is er in de kern Giessenburg voor de beide basisscholen een gezamenlijke schoolbibliotheek geopend. De schoolbibliotheek is twee uur per week geopend. In tegenstelling tot de schoolbibliotheek is de bibliotheek in de Dorpskamer ook in de schoolvakanties, als de schoolbibliotheek gesloten is, toegankelijk voor alle jeugd.

Voor de allerjongste inwoners (0-4 jaar) is nu nog geen mogelijkheid om prentenboeken (of voorleesboeken) zelf te lenen. “Wij zien dat ook peuters het fijn vinden om zelf een prentenboek te kunnen uitzoeken. Nu moeten ouders via de computer een boek voor hun peuter of kleuter bestellen. Er zijn maar weinig ouders die van deze mogelijkheid gebruik maken.”

Met haar verzoek geeft de Dorpskamer van Giessenburg input voor een bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad van Molenlanden op 15 oktober.