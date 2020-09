Kinderen Stapsteen genieten van voorstelling in het Carillon

BLESKENSGRAAF/NIEUW-LEKKERLAND • De kinderen van groep 1/2 van OBS De Stapsteen uit Bleskensgraaf zijn woensdagochtend naar een voorstelling in het Carillon in Nieuw-Lekkerland geweest. Deze voorstelling was in het kader van de Kinderboekenweek en het prentenboek; 'Giraf en de krookeritis' stond centraal.

De figuren van Krook, Giraf en Olifant werden erg leuk gespeeld en de kinderen hebben genoten.