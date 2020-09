Ecologisch Beheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden op stoom

REGIO • De gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem ondertekenen op donderdag 24 september het ecologisch Beheerconvenant.

Met de ondertekening van het convenant beloven alle gemeenten binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om hun buitenruimte voortaan ecologisch te beheren. Met aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. In totaal ondertekenen nu 25 organisaties, waaronder de Provincie Zuid-Holland, de Provincie Utrecht, Waterschap Rivierenland, Oasen, Vlinderstichting, natuurorganisaties als Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard.

Prachtlint

Een bijzonder moment zal op 24 september de overhandiging van het Beheerconvenant aan de gemeente Krimpenerwaard zijn. Prachtlint, onderdeel van de Stichting Blauwzaam (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), steekt de rivier de Lek over. Haar succes in eigen regio krijgt nu navolging in de buurregio Krimpenerwaard. Ook daar zal gewerkt gaan worden aan meer biodiversiteit, meer ecologisch beheer voor meer bloemen en meer leefgebied voor bijen en vlinders.

Cursus Kleurkeur

Prachtlint groeit niet alleen. Het bloeit ook. Naast kwantiteit (meer gemeenten, meer buitenruimte, meer oog voor biodiversiteit) gaat de organisatie ook voor kwaliteit. Ambtenaren, medewerkers van aannemers en Waterschap en vrijwilligers in het groenbeheer krijgen daarom op 24 september in Bleskensgraaf de cursus Kleurkeur aangeboden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlinderstichting, die al eerder het convenant ondertekende. De cursus legt uit hoe je als beheerder extra stappen kunt zetten in je ecologisch beheer, zoals gefaseerd maaien en duurzaam afvoeren.

Groenste fietspad

Als slagroom op de taart zal deze dag ook in het licht staan van Het Groenste Fietspad van Nederland. Onder de titel “Samen voor Biodiversiteit” zal er deskundig van gedachten worden gewisseld over deze regionale samenwerking en dit mooie initiatief: Een fietspad langs de A15, van Gorinchem tot en met Alblasserdam. Het fietspad zal omgeven zijn door groen en zal ecologisch beheerd worden, als ecologische verbinding in het stedelijke gebied van de regio. Het pas zal een groene ruggengraat vormen, met uitlopers naar het noorden en het zuiden.

Voor meer informatie: www.Prachtlint.nl