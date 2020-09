Corona-teststraat Gorinchem verhuist naar Edisonweg

GORINHEM • De coronateststraat in Gorinchem verhuist naar de Edisonweg 9 in Gorinchem. Per 11 september kunnen mensen met (lichte) coronaklachten zich daar laten testen op het coronavirus. Dat kan alleen op afspraak.

De testlocatie in de Evenementenhal vervalt dan. Een afspraak maken voor een coronatest kan via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 of online via coronatest.nl. De teststraat in Gorinchem is alleen doordeweeks open van 08.30 tot 14.00 uur.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene: "Ik ben verheugd dat de GGD op 11 september een nieuwe teststraat in Gorinchem opent, omdat de huidige locatie per 11 september stopt. We zien dat de teststraat in Gorinchem in een behoefte voorziet, want de testlocatie is bijna doorlopend vol geweest. Goed om te zien dat mensen zich bij (lichte) klachten laten testen. Zo houden we het coronavirus onder controle.”

Melissant: “Bij de start van de eerste locatie bij de Evenementenhal wisten we dat dit tijdelijk zou zijn. De Evenementenhal gaat weer starten met beurzen en daardoor is er geen plaats meer voor de coronateststraat. We hebben meegeholpen om een nieuwe locatie te zoeken. En die hebben we gevonden op de Edisonweg 9 in Gorinchem.”