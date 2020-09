Aanvragen mantelzorgwaardering gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden kunnen nog steeds een waardering van 140 euro aanvragen. Inwoners die langdurig een partner, ouder, kind, vriend(in), kennis of buurman ondersteunen, kunnen tot 15 september de 'mantelzorgwaardering 2020' aanvragen.

De waardering bestaat uit een geldbedrag van 140 euro en is een blijk van waardering voor alle inzet. Ook jongeren tussen de 6 en 21 jaar die zorgen voor iemand in hun omgeving wil de gemeente Vijfheerenlanden graag waarderen. Jonge mantelzorgers ontvangen een VVV-bon van 40 euro.



Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen en Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen voeren de procedure rond de Mantelzorgwaardering uit voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Aanvragen van de waardering

De waardering kan aangevraagd worden via het digitale inschrijfformulier op: www.samendoen.expert/mantelzorgwaardering. Dit formulier moet uiterlijk 15 september 2020 ingediend zijn. Rond 10 november 2020, de landelijke Dag van de Mantelzorg, staat het op het formulier ingevulde rekening.

Hulp bij het aanvragen

Hulp nodig bij het aanvragen of het invullen van het formulier? Dan kan er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:30 en 12:30 uur gebeld worden naar: SamenDoen, 0345–637363 (voor mantelzorgers in de voormalige gemeente Leerdam of Zederik); De Wijkwinkel van Welzijn Vianen, 0347-344365 (voor mantelzorgers in de voormalige gemeente Vianen).

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers ontvangen een VVV-bon ter waarde van 40 euro. Aanmelden kan online via www.samendoen.expert/mantelzorgwaardering.

Mantelzorg buiten Vijfheerenlanden

Inwoners die zorgen voor iemand die in een andere gemeente woont, kunnen in die gemeente contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg voor informatie over de waardering.

Voor ondersteuning bij het zorgen voor een ander kunnen inwoners van Vijfheerenlanden wel terecht bij Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen en Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen.