Onderzoek van KWF Kankerbestrijding heeft uitgewezen dat 1 op de 4 kinderen tussen de 4 en 12 jaar al eens ernstig verbrand is geweest door de zon.

Dit is zeer schadelijk, omdat verbranding op jonge leeftijd de kans op huidkanker op latere leeftijd verdubbelt. Omdat de huidcellen van kinderen extra kwetsbaar zijn, zijn ze gevoelig voor de zon.

Insmeren met genoeg zonnebrand

In de zomer zijn er veel leuke activiteiten buiten voor kinderen, zoals de spelletjesdag in Lekkerkerk . Bij zon, maar ook bij schaduw, moeten kinderen goed ingesmeerd worden met een zonnebrandcrème met minimaal beschermingsfactor 30. Om ervoor te zorgen dat de zonnebrand voldoende bescherming biedt, moet het 30 minuten van tevoren dik aangebracht worden. Vervolgens geeft het KWF aan dat ouders iedere twee uur nog eens bij moeten smeren. Al helemaal na het zweten, zwemmen en afdrogen. De lippen en oren worden vaak overgeslagen, maar het is erg belangrijk om deze delen ook te beschermen. In of op het water is de zon extra sterk, doordat zand en water UV-stralen reflecteren. Nog wat vaker insmeren is dan verstandig. Het KWF heeft een handige app ontwikkeld: de KWF Zonadvies app. Deze app heeft een insmeertimer, waardoor het smeren niet vergeten kan worden.

Beschermende kleding

Beschermende kleding maakt het makkelijker om de huid van jonge kinderen goed te beschermen. Voor de armen en benen werkt UV-werende zwemkleding goed. De ogen worden beschermd met een UV-werende zonnebril en het gezicht en de nek met een pet of hoed. Met een sim only abonnement kan ook op vakantie binnen Europa gecontroleerd worden welke zonnesterkte voorspeld wordt en wanneer het verstandig is om even uit de zon te gaan.

In de schaduw

Op het heetst van de dag kunnen zowel kinderen als ouders beter even uit de zon. In Nederland is dit tussen 12.00 en 15.00 uur. Een uitstekend moment om even te lunchen of te ontspannen onder een boom of parasol. Er is een makkelijke manier om te controleren of de zon krachtig aan het schijnen is. Bij een lange schaduw kunnen kinderen zonder zorgen buitenspelen. Is er haast geen schaduw te zien? Dan is het verstandig om de zon even te weren.

Wat te doen bij verbranding?

Maar liefst 1 op de 4 kinderen verbrandt wel eens in de zomer. Het is belangrijk om het kind direct uit de zon te halen en onder een lauwe douche te zetten. Een verbrande huid is rood en voelt warm aan. Door de huid met verkoelende bodylotion of aftersun in te smeren neemt het ongemak af en wordt de huid gehydrateerd. Bij verbranding moeten kinderen veel water drinken om uitdroging te voorkomen en idealiter een aantal dagen uit de zon blijven. Hoofdpijn, koude rillingen of hartkloppingen kunnen duiden op een zonnesteek. Schakel altijd een arts in wanneer deze symptomen zich voordoen.