Serie 'De Alblasserwaard' vanaf 6 september bij RTV Papendrecht

PAPENDRECHT/REGIO • RTV Papendrecht hervat vanaf zondag 6 september de uitzendingen van de serie 'De Alblasserwaard', gemaakt door de onlangs naar zijn vaderland Oostenrijk teruggekeerde Karl Thaller. De eerste van tien afleveringen gaat over 'Veranderingen in Werk en Werkgelegenheid'.

Karl Thaller liet hierover eerder het volgende optekenen: “Negentien jaar geleden kwam ik in Papendrecht wonen. Al snel maakte men mij attent op het bijzondere natuurgebied, de Alblasserwaard. In eerste instantie was ik mij niet bewust van al het schoons dat deze streek te bieden heeft. Ik zag alleen groen, grazende koeien en een paar verdwaalde windmolens."

"In de loop der jaren leerde ik, mede dankzij enkele vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht West Alblasserwaard, dit gebied beter kennen en kreeg ik steeds meer oog voor al het moois dat hier te zien is. Ik werd steeds enthousiaster en wilde meer zien en weten over de natuur, de molens, de geschiedenis."

"Ik kreeg bewondering voor de bewoners van nu en in voorbije eeuwen die 33 watersnoden moesten trotseren, die volhardden in hun niet aflatende strijd met het water, het land steeds weer op het water wisten te heroveren en de ingenieuze constructies in de vorm van prachtige windmolens, waarmee zij de waterhuishouding steeds beter gingen beheersen. Dit alles maakte en maakt op mij een grote indruk. Mijn interesse in en bewondering voor de Alblasserwaard en haar bewoners wilde en wil ik graag met iedereen delen.”

De serie werd gemaakt door Karl Thaller, met medewerking van Jan van Efferen en Peter Weeting; allen medewerkers van RTV Papendrecht. De totstandkoming van de serie zou echter ook niet mogelijk zijn geweest zonder medewerking van de Historische Verenigingen in de Alblasserwaard die met veel achtergrondinformatie bijgedragen hebben, om de filmmakers in staat te stellen zo nauwkeurig mogelijk de gebeurtenissen uit het verleden weer te geven.

"Leen den Ouden heeft door zijn vakkundige expertise op het gebied van de flora, de natuur van de Alblasserwaard dichter bij ons en de toekomstige kijker gebracht", aldus Jan van Efferen van RTV Papendrecht. Het museum ‘De Koperen Knop’ stelde zeer bereidwillig de deuren open voor het team van RTV Papendrecht en Gert Romijn heeft uit zijn filmarchief onmisbare beelden ter beschikking gesteld. "Zo is er op veel gebieden bereidwillig medewerking geweest, om deze unieke documentaire reeks tot stand te brengen", besluit Jan van Efferen.