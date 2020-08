363e Paardenmarkt gaat niet door: 'Een nationale ramp voor Ameide'

• Dit beeld ontbreekt in 2020 op de tweede donderdag van oktober in Ameide. En dat zal wennen zijn! (Foto: Rick den Besten)

AMEIDE • In 2020 géén Paardenmarkt op de tweede donderdag van oktober in Ameide. En dat pas -voor zover bekend- voor de tweede keer in een eeuwenoude historie. De eerste keer was in 1953, na de Watersnoodramp.

Voorzitter Dirk Harteveld, secretaris Anne Versluis, penningmeester Aart-Jan Peeters en marktmeester Floris van der Grijn vormen met z'n vieren de kleine commissie van de Paardenmarkt. Zeg maar: het dagelijks bestuur. "Toen ik voorzitter werd, heb ik gezegd: 'Wat er ook gebeurt, de Paardenmarkt gaat altijd door'. Maar die strijd heb ik nu verloren", baalt Harteveld als een stekker.

Stil

Eind juni gloorde er weer hoop. Het ging immers de goede kant met de coronacijfers. Harteveld: "We hebben het besluit zo lang mogelijk uitgesteld. We hoopten dat er een opening zou komen. Maar nu het aantal besmettingen weer toeneemt, hebben we de beslissing genomen. Ik weet het nog precies: het was op 6 augustus op 20:23 uur. Het hoge woord kwam eruit. Geen paardenmarkt dit jaar. Toen we de knoop hadden doorgehakt, was het gewoon een poosje stil..."

En dat verbaast Versluis niks. Met een knipoog: "Want voor Termei is dit een nationale ramp. Zo ervaren we dat hier. Dat het EK-voetbal en de Olympische Spelen niet konden doorgaan is jammer, maar het cancelen van de paardenmarkt is een ramp."

Anderhalve meter

Een historisch besluit. Want zelfs met de aanwezigheid van slechts twee paarden ging de paardenmarkt ooit tóch door. "We kunnen die anderhalve meter simpelweg niet waarborgen", legt Peeters uit. "Niet langs de keuringsringen, niet op de warenmarkt, niet op de kermis en niet in de horeca. We hebben een afgeslankte vorm nog wel overwogen. Maar loskoppelen is geen optie, alle onderdelen vormen één geheel.

Traditie

"Ik heb nog nooit een paardenmarkt gemist. En dat geldt voor heel veel inwoners van Ameide en Tienhoven", schetst Van der Grijn de impact van de afgelasting. "Het is een gezellige dag voor de hele gemeenschap. Een reünie, een traditie. Veel mensen hebben voor 8 oktober al een vrije dag opgenomen. Ze gaan waarschijnlijk toch wel met elkaar aan de erwtensoep en een biertje doen. Maar het gemis zal groot zijn die dag."

Extra groot feest

Het paardenmarktcomité zit echter niet bij de pakken neer. Financieel wordt amper schade geleden en het vizier gaat dan ook op 2021. "Dan moeten we uitpakken", zegt het viertal in koor. "We gaan er volgend jaar een extra groot feest van maken. Met vuurwerk en een spectaculaire show op het Wesselsveld." In Ameide tellen ze de dagen al af...