GGD zoekt testlocatie voor corona in Gorinchem of omgeving

GORINCHEM/ALBLASSERWAARD • De GGD van Zuid-Holland Zuid onderzoekt momenteel meerdere locaties in de Alblasserwaard om daar een tweede testlocatie in te richten voor corona-onderzoek.

“We hebben nu al een teststraat in Dordrecht voor de hele regio, maar het idee van een extra teststraat is dat mensen minder ver hoeven te reizen. Vooral voor mensen met een beperking kan het beter zijn om in de regio een mogelijkheid te bieden om zich te testen op corona”, vertelt woordvoerder Sigrid de Jong van de Dienst Gezondheid en Jeugd, waar de GGD onder valt.

Er zijn volgens haar meerdere locaties in meerdere gemeenten in de Alblasserwaard die in aanmerking komen voor het huisvesten van een tweede teststraat. Gorinchem zou voor de hand kunnen liggen, omdat daar reeds een ziekenhuis gevestigd is en omdat daar veel mensen wonen. Maar dat wordt ontkend door de GGD.

“De keuze is van heel veel factoren afhankelijk en wordt misschien de komende weken nog niet eens genomen”, vervolgt Sigrid de Jong. De keuze zal in ieder geval ingegeven worden door het verloop van de verspreiding van de het Covid19-virus. Als dat snel toeneemt, is een tweede teststraat wellicht op korte termijn nodig. “Ook kijken we naar hoeveel mensen zich willen laten testen. Vorige week zagen we beduidend minder mensen in onze teststraat in Dordrecht, deze week zitten we wat meer op niveau.”