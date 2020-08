Fien & Teun leren Chinese kinderen over Nederlandse agricultuur

GROOT-AMMERS • De boeken van het Nederlandse kindermerk Fien & Teun zijn straks in het Chinees te lezen. Afgelopen vrijdag is er een contract getekend met Qingdao Publishing Group, een gerenommeerde uitgever van kinderboeken. Begin december zijn de boeken in heel China verkrijgbaar.

Qingdao Publishing Group is al decennialang actief met kinderboeken en tijdschriften. De uitgever heeft een geweldige reputatie en werkt onder meer samen met National Geographic voor de publicatie en distributie van haar kidsmagazine in China. Tijdens de ondertekeningsceremonie gaf algemeen directeur van de uitgeverij, Jia Qingpeng, aan, verheugd te zijn met deze samenwerking: “We werken al vele jaren samen met internationale partners, maar nooit eerder met Nederland. Fien & Teun’s verrassende verhalen en mooie illustraties brengen echt iets nieuws. Komende maanden gaan we werken aan een verdere introductie van Fien & Teun op Chinese bodem.”

Van Hoorne Entertainment

Van Hoorne Entertainment heeft een licentie voor China uitgegeven voor Fien & Teun aan het Nederlandse bedrijf Moonvis. Moonvis is gespecialiseerd in het beheren en exploiteren van auteursrechten, royaltyrechten en rechten van intellectuele en industriële eigendom. Het team achter Moonvis heeft ruime ervaring in de entertainmentwereld en creatieve industrie, en heeft reeds tien jaar een focus op bemiddeling tussen Europa en China. Namens Moonvis, zette directeur China, Michiel Roosjen, zijn handtekening onder deze overeenkomst. “Een prachtig resultaat en kansrijk partnership, waarbij naast uitstekende online-kanalen, ook veel ruimte ontstaat voor offline promotie in China. Qingdao Publishing Group heeft eigen boekhandels en zelfs een eigen shopping mall in Qingdao.”

De ceremonie werd tevens bijgewoond door Ming Eikelenboom-Zeng, Chief Representative van Netherlands Business Support Office (NBSO) Qingdao. NBSO’s zijn kantoren van de Nederlandse overheid in kansrijke regio’s, waar geen ambassade of consulaat is.

Kindermerk

Fien & Teun is een Nederlands kindermerk onder de paraplu van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf; een toonaangevend bedrijf op het gebied van theater en kindermerken. De personages Fien & Teun, opgetekend door Anet van de Vorst, zijn gebaseerd op twee kinderen die tijdens het spelen op de boerderij het Nederlandse plattelandsleven ontdekken. Tijdens hun avonturen leren ze op een speelse manier meer over dieren, de natuur en de herkomst van voedsel. “Het is natuurlijk heel gaaf als je merk zover weg opeens voet aan de grond krijgt. Bijna onwerkelijk. Ik ben heel blij met deze mooie samenwerking en hoop dat dit het begin is van heel veel meer”, aldus Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Entertainment. Het bedrijf ontwikkelde rondom Fien & Teun onder andere theatervoorstellingen, televisieseries, muziek, een themapark en merchandise.